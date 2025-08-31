àºÆµ¯ÉÔÇ½á¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¾è¤ê±Û¤¨¡Ä53ºÐàÈþËâ½÷¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ôá¡Ö´ñÀ×¤Î±éÁÕ²ñ¡ª¡×Éü³è¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¹¤Ã¤´¡¼¡¼¤¤¡×¡Ö¸µµ¤¤Ê¾Ð´é¡×
¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¸µµ¤¤Ê»Ñ¤â¸ø³«
¡¡4·î¤Ë¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤ÇÂç¤±¤¬¤òÉé¤¤àºÆµ¯ÉÔÇ½á¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ë¡¼¥È±éÁÕ¼Ô¤¬´ñÀ×¤ÎÉü³è¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö±éÁÕ¤·¤Þ¤¹¡¡10/4¡¢Ê¡²¬¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÉÂ±¡¤Ç¡¢14»þ¤«¤é¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢10·î4Æü¤ËÊ¡²¬¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÉÂ±¡(Ê¡²¬»ÔÀ¾¶è)¤Ç±éÁÕ²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤ÎÃæÀ¾µ×Èþ(53)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£ÃãÈ±¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¸µµ¤¤Ë²óÉü¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¡¢àÈþËâ½÷¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ôá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾Ð´é¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂà±¡¤·¤Æ¤«¤é¤â¿·¤·¤¤ÌÜÉ¸¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î´¶·ã´¶Æ°´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ÎÆü½ÐÍè¤ëºÇ¹â¤Î±éÁÕ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤·¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¡£
¡¡¡Ö°ì½ï¤Ë±éÁÕ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏºÇ¶¯¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë¾åÂ¼µ®»Ò¡¡¤ª¤¿¤«¤Ï¡¢Æþ±¡Ãæ¤ËKUMI FIGHT¤È¤¤¤¦¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡¤³¤ì½ñ¤¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Çµã¤±¤ë¡¡¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤âÈäÏª¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¡¤¢¡¼¡¼¡¼´ò¤·¤¤¡¡¤¬¤ó¤Ð¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¡¼¡¼¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡¡´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¤Á°¸þ¤¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤¬¥Ñ¥ï¡¼¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¸µµ¤¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤ì¤Æ¤³¤Á¤é¤â´ò¤·¤¤¡×¡ÖÂç¤±¤¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ´ñÀ×¤Î±éÁÕ²ñ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬Â³¡¹´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÀ¾¤ÏÅìµþéº½ÑÂç³ØÂ´¶È¡£1994Ç¯¡¢RKBËèÆüÊüÁ÷¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£àéºÂç½Ð¿È¤Î¤ª¾îÍÍ¥¢¥Êá¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢95Ç¯¤Î¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥¢¡¼¥ÉÊ¡²¬Âç²ñ¥á¥¤¥ó¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£2Ç¯¤ÇÂà¼Ò¸å¤â¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡¢¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥È¤Î±éÁÕ¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£