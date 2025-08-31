家族で楽しむ♪MUSのDisneyコレクションで秋冬を華やかに

ファッションブランド「MUS」から、Disneyキャラクターの笑顔をモチーフにした「SMILE FACE COLLECTION」が2025年9月3日(水)に登場します。ミッキーマウスやミニーマウス、ドナルドダック、グーフィーといった人気キャラクターがレトロなアートで表現され、ニットやアクセサリー、バッグなど幅広いラインナップを展開。レディース・ユニセックス・キッズサイズもあるので、皆で楽しんで♡

多彩なアイテムで世代を超えて楽しめる

今回のコレクションでは、細部までこだわったニットトップスやマフラーをはじめ、キャラクターの笑顔を立体的に表現したボタン付きカーディガンや、ぬいぐるみバッグも登場。

アクセサリーはイヤリングやチョーカー、ネックレス、バッグチャームまで充実しており、世代や性別を問わず楽しめる豊富なラインナップです。

お揃いコーデにもぴったりなサイズ展開



レディースサイズ

ユニセックスオーバーサイズ

キッズサイズ（100 / 130サイズ展開）

レディース、ユニセックス、キッズ（100／130サイズ）の展開があり、家族や友達、パートナーとお揃いで着られるのがポイント。

秋冬シーズンに温もりと笑顔を添えてくれるアイテムは、大切な人との時間をより特別なものにしてくれそうです。

©Disney

笑顔を未来へつなぐディズニーコレクション



「Disney SERIES CREATED by MUS」のSMILE FACE COLLECTIONは、ただのファッションではなく、笑顔を未来につなぐ特別な一着。

クラシカルでキャッチーなアートデザインは、流行に左右されず長く楽しめます。

9月3日(水)から全国の店舗やオンラインストアで発売されるので、気になる方は早めにチェックしてみてくださいね♡