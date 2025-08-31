「技術も凄いけどメンタルが凄い」60メートル級！ J３高知の26歳DFが決めた超ロングシュートにファン衝撃！「威力とコースが絶妙すぎる」
衝撃の超ロングシュートだ。
高知ユナイテッドSCは８月30日、J３第25節でテゲバジャーロ宮崎とホームで対戦し、１−２で敗れた。悔しい結果となったなかで、DF深川大輔が挙げたゴールが話題を集めた。
57分、自陣のセンターサークル内で味方がファウルを受ける。こぼれたボールがピタッと止まる。その瞬間、相手の準備が整う前に、素早くボールに駆け寄った深川が右足を振り抜く。きれいな弧を描いたシュートは、バーを叩いてゴールに吸い込まれた。
Jリーグの公式YouTubeチャンネルが「【推定約60mの超ロングシュート】深川大輔（高知ユナイテッドSC）が、ハーフウェーライン手前から意表を突いたゴラッソ！」と題して得点シーンを公開。コメント欄には以下のような声が寄せられた。
「ゴールへのイメージが出来てたとしても実行に移せる勇気が凄すぎる!!」
「これはカッコイイ」
「クロスバーに当たるところが芸術点高い」
「深川はロングシュート上手いんよ。これは異次元だけど」
「０−２で負けてて後半この時間に蹴りこむ勇気がすごい」
「判断はもちろん素晴らしいんだけど、威力とコースが絶妙すぎる」
「これは衝撃的」
「技術も凄いけどメンタルが凄い」
「軌道がバスケットのシュート」
26歳のDFが決めたスーパーゴールが、ファン・サポーターを驚かせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】高知DF深川大輔の超絶ゴラッソ
高知ユナイテッドSCは８月30日、J３第25節でテゲバジャーロ宮崎とホームで対戦し、１−２で敗れた。悔しい結果となったなかで、DF深川大輔が挙げたゴールが話題を集めた。
57分、自陣のセンターサークル内で味方がファウルを受ける。こぼれたボールがピタッと止まる。その瞬間、相手の準備が整う前に、素早くボールに駆け寄った深川が右足を振り抜く。きれいな弧を描いたシュートは、バーを叩いてゴールに吸い込まれた。
Jリーグの公式YouTubeチャンネルが「【推定約60mの超ロングシュート】深川大輔（高知ユナイテッドSC）が、ハーフウェーライン手前から意表を突いたゴラッソ！」と題して得点シーンを公開。コメント欄には以下のような声が寄せられた。
「これはカッコイイ」
「クロスバーに当たるところが芸術点高い」
「深川はロングシュート上手いんよ。これは異次元だけど」
「０−２で負けてて後半この時間に蹴りこむ勇気がすごい」
「判断はもちろん素晴らしいんだけど、威力とコースが絶妙すぎる」
「これは衝撃的」
「技術も凄いけどメンタルが凄い」
「軌道がバスケットのシュート」
26歳のDFが決めたスーパーゴールが、ファン・サポーターを驚かせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】高知DF深川大輔の超絶ゴラッソ