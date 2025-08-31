女優の飯島直子（57）が30日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）に出演。芸能界入りの経緯について語った。

MCの加藤浩次が「こういう芸能界とかモデルとかの仕事に興味あったんですか？」と聞くと、飯島は「芸能界はなかったです」と告白。モデルについて興味があったといい、「自分で仕事を取ってくるっていうのがやっぱ楽しかったですね」と明かした。

「（当時は）オーディションに行ってっていう感じだったんで」と飯島。「“自分の仕事はこうですよ”ってブックがあるんですよね。自分がやった仕事を全部詰めて。オーディションの会場に出して、まあ、受かれば仕事になるし」と振り返った。

そんな中で、1989年にカネボウ水着キャンペーンガールに選出される。加藤が「キャンペーンガールに合格すると芸能界ってなってきますよね」と指摘。飯島は「ちょっとずつ、なんかテレビの仕事が増えてきて、それで、ちょっと芸能事務所に入ることになっちゃったんですよ。嫌でしたね」とぶっちゃけた。

「当時は正直あんまり自分のやりたいことがなかなか見つけられなくて。入ったら入ったで何か見つけられるんじゃないかなとは思ったんですけど。芸能界って、特に新人の間はなんでもやらされるじゃないですか。正直やりたくもないものばっかりやらされたりとか」と嘆いた。

やりたくなかった仕事の1つとして歌手活動を挙げ、「歌、あれはもう本当に嫌でしたね。失礼じゃないですか、本当に音楽やっている人に。だから、凄い悩みましたね。音楽もお芝居も。あと、例えばバラエティーもそうですけど。だから、自分で決まらないのに何も方向性が。ただやらされているみたいな気持ちがあって、ちょっとしんどい時がありました、長いこと」とした。

加藤が「『DAISUKI！』とかは中山（秀征）さんとか、あっこ（松本明子）さんとかとめっちゃ楽しくやってるイメージあったんですよ」と1994年から2000年まで続いた日本テレビの人気バラエティー「DAISUKI!」について言及。これに、飯島は「楽しかったんですけど、本当に忙しかったんで、その時。だから、行きたくない時はしょっちゅうありました。忙しすぎて」と苦笑。ただ、「凄く仲いいです。お2人に任しとけば、もう間違いないんで」と話した。