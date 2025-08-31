◇エキシビションマッチ KOBE CHIBEN―高校野球女子選抜 （2025年8月31日 バンテリンD）

マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（51）が率いるアマ野球チーム「KOBE CHIBEN」と高校野球女子選抜のエキシビションマッチが名古屋市のバンテリンドームで行われた。

イチロー氏は「1番・投手」で先発。松井秀喜氏（51）は「4番・中堅」、初出場となる松井稼頭央氏（49）は「2番・遊撃」、松坂大輔氏（44）は「3番・左翼」に名を連ねた。

「ボッコボコにするぞ、という気持ちで」と真剣勝負を誓っていたイチロー氏は初回から全力投球。初球はストレートで134キロをマークしたが、いきなりの死球となってスタンドの大観衆をどよめかせた。その後、もう1つの死球で1死一、二塁のピンチを招いたが、併殺で無失点に切り抜けた。

その裏の攻撃で、先頭打者のイチロー氏は二ゴロに打ち取られた。続く初出場の松井稼氏が中前打でチーム初ヒットを放ったが、松坂氏が遊ゴロ、松井秀氏が三振に倒れて無得点に終わった。