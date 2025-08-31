和田アキ子、『アッコにおまかせ！』初回放送時の発言を反省「失礼なこと言ってんのね」 10月には放送40周年
歌手・タレントの和田アキ子（75）が、31日生放送のTBS系『アッコにおまかせ！』（毎週日曜 前11：45）に出演。過去の放送回での自身の発言を反省する場面があった。
【写真】「素敵なお写真」笑顔あふれる“姉弟5ショット”披露の和田アキ子
この日番組では10月に放送40周年を迎えることを受けて、第1回放送回の様子が公開された。しかし初回放送時には台風の影響でハプニングが発生していたといい、和田は初回放送時の映像で「5時半に起きて。機嫌悪いよ、わたしは本当に」とぼやき、観覧客に対しても「この台風の雨でよく来れるね、あなたたちも。家にいりゃあいいじゃない。他にすることあるでしょ。アイロンかけたり」と呼びかけ、当時スタジオの笑いを誘っていた。
映像を見た和田は「第1回目、あんな早口で。あんな来てくださったお客さまに失礼なこと言ってんのね」と反省。「申し訳ございませんでした」と何度も頭を下げた。
現在では日曜昼のおなじみの番組となっているが、和田自身は40年も続くとは思っていなかったと率直な思いを吐露。しかし、「もう途中ぐらいから、10年すぎぐらいから、そしたら新記録で40年ぐらいやってみたいなと思ってたの」と打ち明け、「10年続くとも思ってなかったけど、ありがたいね」としみじみ語った。
