¥Ý¥¹¥È¥æ¡¼¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡È¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡ÉU-22ÆüËÜÂåÉ½SB´ØÉÙ´ÓÂÀ(¶Í°þ²£ÉÍÂç)¡Ä28Ç¯²£ÉÍFMÆâÄê¤Î·èÃÇ¡¢³¤³°ÁÈSB¾®¿ù¤«¤é»É·ã¡¢Ìî¿´Ç³¤ä¤¹U-20WÇÕ½Ð¾ì
¡¡¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡É¤«¤éµÞÀ®Ä¹¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¸½¤ì¤¿¡£Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡ÉU-22ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ø¡£DF´ØÉÙ´ÓÂÀ(¶Í°þ²£ÉÍÂç2Ç¯/28Ç¯²£ÉÍFMÆâÄê)¤Ï¡Öº£Âç²ñ¤Ï¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÂç»ö¤ÊÂç²ñ¡£¤È¤Ë¤«¤¯·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÂåÉ½Îò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢7·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿Âç´ä´ÆÆÄÂÎÀ©¤ÎU-22ÆüËÜÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î³èÆ°¤ËÂ³¤¡¢ÆóÅÙÌÜ¤ÎÆü¤Î´Ý¤òÃå¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£7·î¤Î¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó±óÀ¬¤Ç¤Ï¡¢¿ÆÁ±Âç²ñ¡ÖMirabror Usmanov Memorial Cup 2025¡×¤ÎU-22¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÂåÉ½Àï¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤º¸Â¤Ç¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢ÀÑ¶ËÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÆÍÇËÎÏ¡¢ËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»¤«¤é°Û¿§¤Î·ÐÎò¤òÊâ¤ó¤À¡£ÆüÂÎÂçÇð¹â¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤â¡¢1Ç¯¼¡¤ÎÅß¤ËÆ±¹â¤È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°éÀ®¤ÎÁê¸ß»Ù±ç·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀÇð¥ì¥¤¥½¥ëU-18¤ËÅ¾ÀÒ¤·¤¿¡£1Ç¯¼¡¤ÏFW¡¢2Ç¯¼¡¤Ë±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤òÌ³¤á¤ë¤È¡¢10ÈÖ¤òÃå¤±¤¿3Ç¯¼¡¤Ë¤ÏÇðU-18¤ÎÆ£ÅÄÍ¥¿Í´ÆÆÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆSB¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¡£SBÎò2Ç¯¤ÇÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¡Ö(¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î)ÍýÍ³¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¤É¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¿§¤ó¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ç¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤É¤ó¤Ê´ÆÆÄ¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½º£²ó¤ÎÂç²ñ¤Ç¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÂåÉ½¤Ï¡Ö±ó¤¤Â¸ºß¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¹â¹»¤«¤éÂç³Ø¤Ë¤«¤±¤Æ¤À¤ó¤À¤ó¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤½¤ó¤Ê´ØÉÙ¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯½Õ¤«¤é3ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ19ºÐ¡Á21ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥Ý¥¹¥È¥æ¡¼¥¹Ç¯Âå¡×¤Î°éÀ®¡¦¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤ÈJ¥ê¡¼¥°¤¬¶¨Æ¯¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡ÖJFA/J¥ê¡¼¥°¥Ý¥¹¥È¥æ¡¼¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×¤À¡£
¡¡´ØÉÙ¤Ï4·î¤Ë´ØÅìÂç³ØÁªÈ´¤È¤·¤Æ¡¢U-22 J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤ÈÂÐÀï¡£J¥ê¡¼¥¬¡¼¤òÁê¼ê¤Ë²Ì´º¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»Â³¤±¡¢Âç´ä´ÆÆÄ¤äÂ¿¤¯¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é°ìµ¤¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤íÍÆñ¤¤¤³¤È¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤¿¡£±¿¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤á¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£U-22ÆüËÜÂåÉ½Áª½Ð¤ä¡¢º£·î21Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ø¤Î2028¥·¡¼¥º¥ó²ÃÆþÆâÄê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢´ØÅìÂç³Ø1Éô¥ê¡¼¥°¤ÇÁ´»î¹ç¥¹¥¿¥á¥ó¤òÂ³¤±¤ë´ØÉÙ¤Ï¡¢¿ô¥¯¥é¥Ö¤ËÎý½¬»²²Ã¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2Ç¯¼¡¤Ë¤·¤Æ3Ç¯¸å¤Î²£ÉÍFMÆþ¤ê¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£¡Ö4Ç¯À¸¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È»ëÌî¤ò¹¤²¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤È²ÃÆþ¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¿È¤òÃÖ¤±¤ë´Ä¶¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤¢¤È¡¢º£¤ÏÂç³ØÀ¸¤Ê¤¬¤éÆÃÊÌ»ØÄê¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¾¡Éé¤ò¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡£Áá¤¤¤¦¤Á¤«¤é¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÙæ¤Þ¤ì¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡º£²ó¡¢´ØÉÙ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤ÏAFC¸ø¼°Âç²ñ¤À¡£¡ÖÁ°²ó¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£Áê¼ê¤âÌÜ¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÁ´°÷¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¾¡Íø¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ëU-22ÆüËÜÂåÉ½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢³¤³°ÁÈ¤Ï4¿ÍÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¡¢º¸SB¾®¿ù·¼ÂÀ(¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó)¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¡¢´ØÉÙ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡£¥×¥ì¡¼ÌÌ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í»É·ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡×¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ØÉÙ¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢Ìî¿´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡É¤Ï¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤ÎU23¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½Áª¤ò½ª¤¨¤¿2½µ´Ö¸å¡¢¥Á¥ê¤ÇU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£¥¿¥¤¥È¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ä¡¢U-20WÇÕ¤¬¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯³°¤Ç³¤³°ÁÈ¾·½¸¤âÆñ¹Ò¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤ÏÄ¾Á°¤Þ¤ÇÆÉ¤á¤Ê¤¤¾õ¶·¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢´ØÉÙ¤Ï¡ÖU-20WÇÕ¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¸½¾õ¡¢U-20WÇÕ¤Ç¤Îº¸SB¤Ë¤ÏÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬»Ä¤ë¡£³¤³°ÁÈ¤Î¾®¿ù¤¬¾·½¸ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼çÎÏ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿Á°Âç²ñ·Ð¸³¼Ô¤ÎDF¹â¶¶¿Î¸Õ(CÂçºå)¤Ï7·î¤«¤é±¦Âè5ÃæÂ¹ü¹üÀÞ¤ÇÎ¥Ã¦Ãæ¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇËÜ¿¦¤È¤¤¤¨¤ë¤Û¤ÉÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È´ØÉÙ¤Î´ã¸÷¤Ï±Ô¤¤¡£
¡ÖÆüËÜ¤Îº¸SB¤òÂåÉ½¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢(U-20WÇÕ¤Ë)Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¡×¡£¡È½Ü¡É¤Îº¸SB¤Ï¥¢¥¸¥¢¤ÎÉñÂæ¤Ç¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ë¤âÎ©¤Ä¤Ä¤â¤ê¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
