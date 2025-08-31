「umao × ユーハイム」のハロウィンスイーツが登場！魅惑パッケージが勢揃いしてるから売り切れる前にGet
洋菓子店の「ユーハイム」と人気イラストレーター・umaoさんが初コラボレーションした、ハロウィン商品がお目見え。
今回のために書き下ろされたキャラクター達がデザインされた、特別なパッケージはどれもかわいいので必見です。
「ユーハイム」公式オンラインストアでは、先行予約がスタートしていますよ。店舗では、9月1日（月）より取り扱いが開始され、静岡より南方面のお店では9月14日（日）以降販売が始まる予定。
パケ買い必須！「umao × ユーハイム」のハロウィンスイーツ
バウムクーヘンの老舗として知られる「ユーハイム」から、イラストレーターのumaoさんのイラストに包まれたハロウィンスイーツが登場。
パッケージには、書き下ろしのキャラクター『ねこちゃん』や『ねずみくん』、ユーハイムのバウムクーヘンをモチーフにした『バウムくん』たちが大集合しています。
商品ラインナップは、ユーハイム定番の「バウムクーヘン」や「ビスケット」など、全6種がラインナップ。
それぞれ仮装をしたりいたずらしたり、にぎやかに楽しむキャラクターたちのアートが、ハロウィン気分を盛り上げてくれそうですよ！
「ミニチョコバウム」の『バウムくん』個包装にキュン
「ミニチョコバウム」（税込756円／4個入）は、スウィートチョコレートとホワイトチョコレートをそれぞれコーティングした、ミニサイズのバウムクーヘン。
ハロウィン仕様の個包装になっているので、シェアしやすいところがうれしいポイントです。
手土産としてや友だちに配る用には、「ミニチョコバウム」（税込1620円／8個入）を用意してみては？
箱を開けると『バウムくん』がずらりと整列する様子に、思わず「かわいい！」と歓声が上がりそうですよね。
インパクト大なネコ型パッケージの「ビスケット」も必見
バター生地とチョコレート生地の2種類を、ネコシルエットのビスケットに落とし込んだ「ビスケット」（税込648円／10個入）は、ネコ型のパッケージに入って登場。
ミニチョコバウムもビスケットも気になる方は、両方が楽しめる「アソーテッドスイーツ」（税込2160円／20個入）をゲットしてみてください。
オンラインストアでは、すでに品切れになっているアイテムもあるため、気になる商品は店舗もあわせてチェックすると良さそう！
「ユーハイム」公式オンラインストア
https://e-shop.juchheim.co.jp/
参照元：株式会社ユーハイム株式会社ユーハイム プレスリリース
