¤¤Î¤¦Ìë¡¢°ñ¾ë¸©¾ïÁí»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç¼ÖÆ±»Î¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦°ìÊý¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¸½¾ì¤Ë¼Ö¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤ÞÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Î¤¦¸á¸å11»þÈ¾¤´¤í¡¢°ñ¾ë¸©¾ïÁí»Ô¸Å´ÖÌÚ¿·ÅÄ¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢¡Ö»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿®¹æ¤¬¤¢¤ë¸òº¹ÅÀ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤È·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢2Âæ¤È¤âÁ°¤ÎÉôÊ¬¤¬ÂçÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿30Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¸ª¹Ã¹ü¤äÂçÂÜ¹ü¤Ê¤É¤òÀÞ¤ë½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ë¼Ö¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤ÞÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤ß¤Æ¡¢Æ¨¤²¤¿±¿Å¾¼ê¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£