◇ナ・リーグ ドジャース1―6ダイヤモンドバックス（2025年8月30日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は30日（日本時間31日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。3打数無安打1四球で連続試合安打が3で止まった。先発タイラー・グラスノー投手（32）が初回から右手から流血しながらも7回4安打3失点と好投したが、打線の援護なくチームは2連敗。ナ・リーグ西地区2位のパドレスが勝利したため、ゲーム差が1に縮まった。

試合後、取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は拙攻の連続で、6安打で1得点しか奪えなかった攻撃陣に言及。「タイラー（グラスノー）は本当に良い投球をしていただけに残念。正直言うと、今日はいくつか非常に珍しい、集中力が欠如したようなプレーが見られた。打席や守備の細かい場面でのミス、実行力を欠いたプレーが積み重なってしまった。もちろん相手が勝利に値したのは確かだが、同時に自分たちが自分たちを苦しめて負けた試合でもあった」と苦言を呈した。

大谷の第3打席は0―0の5回無死二、三塁の好機。大谷は初球の高めの速球を左翼へ打ち上げて犠飛になるかと思われた。左翼グリエルの送球が三塁ベンチ方向へそれ、三塁走者のキケが一塁側へスライディングしていればセーフになりそうなタイミングだったが、スライディングせずにそのまま駆け抜けようとしたため腹部付近にタッチされてアウト。ドジャースはビデオ検証を求めたが、判定は変わらなかった。次打者ベッツもキケの視線の先ではなく、三塁側からスライディングの指示を送っていた。そのため、キケの視界に入っていなかった可能性もあり、キケに謝るような仕草もあった。

前日打線は左腕スネルを援護できず、今季7度目の零敗。この日は7回に1点こそ奪ったが、6安打で1得点のみと打撃陣の復調が待たれる。

攻撃陣だけでなく、守備でもミスがあり、優勝争いをしているチームとは思えないほど緊張感を欠いたプレーが続出。指揮官は「先週の日曜に“緊張感を持って臨もう”と話し、その後しばらくは見せてくれた。ただ、ここ2試合はそれが見えない。ペナント争いの中で、1ゲーム差の首位にいる状況なのに、簡単に気迫を出せないのは理解できない。楽しみながら競い合える場面のはずなのに、それが1番から9番まで一体となって見えていない。一部の選手はできているが、もっと全員がギアを上げる必要がある」と注文をつけた。

ベテランの多いチームで、集中力を欠いた試合が繰り返されているのは意外では？と問われると「正直、意外だ。これまで大舞台で結果を出してきた選手が多いし、今の状況が大きなチャンスであることは誰もが理解しているはず。本来なら、私が改めて言うまでもなく自らつかみにいってほしい。そのはずなのに、ここ2試合は自分たちのチームとは思えない内容だった。ただ、まだ才能ある選手が多く、立ち位置も悪くない。だからこそもっと良い野球をしなければならない」と苦言を連発していた。

また、強豪相手に勝ち越すものの、下位チーム相手に負け越しが多いことを指摘されると「唯一の答えは“気持ちの問題”だ。私は相手のレベルによって力を抜くべきではないと思っているが、現実的にこちらがギアを上げ切れていない。勝率が低いチームにも全力を出さなければならないのに、それができていない。言い訳はできない」と悩ましげだった。