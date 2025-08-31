人気恋リア出身のイケメンが最終シャッフルの結果を受け号泣。俳優の鈴木福らが「まじか！」と驚愕＆落胆する一幕があった。

【映像】中山美穂似の美人ギャルの水着姿

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、ゲストとして俳優の犬飼貴丈が参戦した。

告白の前夜、想い人であるあん（26歳／nutsモデル）に会うため最終シャッフルに挑んだセカイ（28歳／パーソナルトレーナー）。しかし、赤貝を引き当てることが出来ず、あんが待つIsland Blueに行くことが叶わなかった。白い貝殻を見たセカイは泣き崩れ「頭が真っ白ですね。言葉が出ない…」と号泣。「たとえ（告白の）結果がどうなろうと想いを伝えないといけなかったって思うし、それが出来ないのは申し訳ないですねあんちゃんに…」と後悔を語った。まさかの展開に、スタジオの鈴木らも「まじか！」「つら…」と驚愕。ゆきぽよも瞳を潤ませ「本当に残念…」とセカイの無念を嘆いた。