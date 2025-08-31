江口のりこ、“娘”との仲良しショット「すごく楽しそう」「なんでも話せる仲いい関係ですね」
俳優の江口のりこが、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“娘”との仲良しショットが公開された江口のりこ
公式SNSは「撮影の合間にお話しする今田さんと江口さん カフェでの撮影はいつもにぎやかです」とつづり、劇中で親子を演じる江口、今田美桜が撮影合間に談笑する微笑ましい一枚を紹介した。
ファンからは「カフェのライスカレー食べたい。母と娘、なんでも話せる仲いい関係ですね」「キャストさんが仲良いからドラマを見ていても伝わってきます この2人、良いなぁ」「江口のりこさんの横顔だけでなぜか笑っちゃう 何をお話されているんでしょう？美桜ちゃんすごく楽しそうです」などの声が寄せられている。
【写真あり】“娘”との仲良しショットが公開された江口のりこ
公式SNSは「撮影の合間にお話しする今田さんと江口さん カフェでの撮影はいつもにぎやかです」とつづり、劇中で親子を演じる江口、今田美桜が撮影合間に談笑する微笑ましい一枚を紹介した。
ファンからは「カフェのライスカレー食べたい。母と娘、なんでも話せる仲いい関係ですね」「キャストさんが仲良いからドラマを見ていても伝わってきます この2人、良いなぁ」「江口のりこさんの横顔だけでなぜか笑っちゃう 何をお話されているんでしょう？美桜ちゃんすごく楽しそうです」などの声が寄せられている。