【FIBAアメリカップ2025】第4クォーターで逆転負け…SFでアメリカ代表がブラジル代表に屈す

ニカラグアのマナグアで開催中のFIBAアメリカップ2025は、8月31日（現地時間同30日）に準決勝を開催。アメリカ代表はブラジル代表に77－92で敗れた。第3クォーター終了時点で68－58とリードしていたが、第4クォーターでわずか9得点にとどまり、34点を奪ったブラジルの大爆発に屈して決勝進出を逃した。

序盤はアメリカが優位に立った。第1クォーターから持ち味の得点力でリズムをつかみ、ディフェンスでも強度を発揮。前半を52－38で折り返し、第3クォーターを終えても10点のリードを保ち、試合の主導権を握っていた。

しかし勝負どころの第4クォーターに入ると流れが急変。ブラジルはリムアタックとアウトサイドを効果的に織り交ぜ、攻撃の手を緩めず着実に得点を重ねた。3ポイントシュートも次々に決まり、10分間で34得点という驚異的な爆発力を発揮。一方、アメリカはディフェンスのローテーションが後手に回り、オフェンスではターンオーバーが続いたことで失速し、9得点に留まった。最終スコアは92－79。ブラジルが逆転で決勝戦へコマを進めた。

ブラジルはヤゴ・サントスが25得点を挙げ、「TCL Player Of The Game」に選出され、若手とベテランの噛み合いが光った。対するアメリカはグループステージで存在感を示したジャバント・スマートやジャーミアス・ラムジーらが沈黙し、チームとしても決定力を欠いた。

ブラジルはカナダを破ったアルゼンチンとの決勝戦へ駒を進める。一方、アメリカ代表は3位決定戦へ向かうことになった。

アメリカを破り勝利に沸くブラジル代表 [写真]＝fiba.basketball

【動画】先発に起用されたクーリーがリムにダンクを叩き込む