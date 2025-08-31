能登半島地震

【映像】能登半島地震で壊滅的な被害（実際の映像）

最大震度7を観測した能登半島地震。崩落や亀裂で避難ルートが寸断され、北陸電力志賀原子力発電所の30km圏内では14地区でおよそ150人が孤立した。毎年実施されていた原子力防災訓練は生かされず、住民たちは避難すらできなかった。

複合災害が発生した場合、住民が安全に避難や屋内退避を進めることはできるのか。原発という「国策」を推進する国とそこに住む住民たちから原子力防災のあり方を問う。

■避難計画の現実が浮き彫りに

志賀町に暮らす堂角直友さん

2024年1月1日、石川県の輪島市と志賀町で震度７を観測した能登半島地震。457人が死亡、12万棟を超える建物が被害を受けた。

志賀町の大工、堂角直友（どうかく なおとも）さん、71歳。北陸電力、志賀原子力発電所から直線距離でおよそ10キロの、志賀町富来（とぎ）地区に暮らしている。

あの日、堂角さんは帰省した娘夫婦や孫たちを連れて、がれき置き場となった野球場に避難。通常であれば10分で到着する道のりは、地震で生じた亀裂や段差で30分以上かかった。

「とにかく避難する高台と言えばここしかない。ここはもう見えない向こうのところまで車がすべて並びながら、ここで朝まで皆さん頑張った」（堂角さん）

志賀原発は運転を停止していて、重大な事故には至らなかった。しかし、原発の周りの地域では、避難計画の現実が浮き彫りになった。

「今回現実に道路がストップしてしまう、ヘリも飛ばない。そんな状況で避難は絶対無理。海も逃げられない山も逃げられない。現実的に避難する方法はないと思う」（堂角さん）

原子力規制委員会が定める原子力災害対策指針では、原発が冷却機能の喪失など全面緊急事態に陥った場合、おおむね５キロ圏内のPAZ（ピーエーゼット）の住民は即時避難。5キロから30キロ圏内のUPZ（ユーピーゼット）の住民は屋内に退避することになっている。

指針を踏まえて、石川県や志賀町が避難計画を策定。住民はこの中で示されているルートを通って、避難することになっていた。

しかし、元日の地震で、交通網が寸断。当時、避難ルートだった11の路線のうち、7つの路線が崩落や亀裂で通行不能になり、5キロから30キロ圏内の通行止めは32カ所に及んだ。

原発から放射性物質の拡散があった場合、5キロから30キロ圏内でも、状況に応じて避難が必要となる。避難計画では、堂角さんが暮らす志賀町富来地区の住民は能登半島のより先端にある能登町に避難することになっていた。能登半島地震では最大5ｍの津波に襲われ、町の様子は一変。避難者を受け入れることができたかは疑問だ。

30キロ圏内の自治体では、被ばく対策を施した「放射線防護施設」を設置していて、放射性物質が拡散する事故があった場合、幼い子どもや高齢者など要配慮者が一時避難することになっている。能登半島地震では、石川県内の20の施設のうち14施設が損傷。そのうち６つの施設では、受け入れができない状況だった。

「せっかく原発があるんだから、動かしたいという思いはあった。まさかこんな大きな地震が来るとは思わないから。全く逃げ道がないんですから。どうやって守ればいいんですかってことですよね。その具体策が全く出てこないでしょ。話も出てこない。お互い何か責任の擦り合いをしてお互いに逃げてるって感じがする」（堂角さん）

県や市町村は、国の防災基本計画と原子力規制委員会が策定する原子力災害対策指針をもとに避難計画を作成。避難計画は、内閣府が設置する地域原子力防災協議会での確認を経て、総理大臣を議長とする原子力防災会議で了承を受けることになっている。

「今回の地震では、発電所から30キロ圏内において道路法面崩落等による基本的な避難ルートの通行止めや孤立地区の発生、複数の放射線防護施設で損傷が確認されたところであります。今年度の訓練においてはこうした被災状況を踏まえ実践的な内容になるよう国とも協議を行ないながら検討を進めております」（石川県 馳浩知事）

避難計画は機能するのか─。実効性が問われている。

「計画が破綻したことについてはどのように受け止めている？」（記者）

「破綻したというふうに誰か断じていましたか」（馳知事）

「道路が寸断されて逃げるところは実際にはない」（記者）

「それはちょっと表現は配慮が必要かなと思っています。改めて今般の事態を踏まえて断層の評価、またあの被災の状況、そういったことの見直しがなされているものと認識をしております」（馳知事）

「県民の安全を守るために実効性のある計画が必要だと思うのですが、知事としてはどんなふうにお考えか、教えてください」（記者）

「当然です」（馳知事）

一方、志賀町の稲岡健太郎（いなおか けんたろう）町長は避難計画の見直しには、国や石川県の協力が不可欠だと考えている。

「震災の規模が大きすぎてすべて機能しなかったというのが今回の教訓かなと思います。避難先がもう今回の場合被災地になっている。そういった想定はこれまでなかったのかなと思います」

「うちの町だけで作れるものではないので。原子力災害は広域的な話になりますので。ただ実効性のあるのはどこまでかってのは実際難しいところかなと思っていますが、やはり今回の災害を踏まえた避難計画というものがもしお示しできれば、それは皆さんの安心につながるかなと思います」（稲岡町長）

■「生活を守るために真剣に原発問題を考えなければいけない」

志賀町復興タウンミーティングの様子

人口およそ1万7000人の志賀町。富来地区で暮らす堂角さんは、この日、能登半島地震からの復興タウンミーティングに参加することになっていた。

町が策定した復興計画には、町民からの意見の紹介を除いて、避難計画に関する記述はなかった。堂角さんは、国や石川県に丸投げするのではないかと危機感を抱いている。

「この話は絶対必要なことなんだから。絶対にこれをあやふやにしてはいけない問題だし、みんなの生活がかかってる安全がかかってる話なので、そこはしっかりと町民・町挙げて納得いくような話し合いをしていかないと駄目だ」（堂角さん）

そして迎えた2024年10月6日、志賀町復興タウンミーティングが実施された。

「現実にあの地震で逃げる場所もなければ道路も被災して全く動けないこの状況の中で町として志賀原発をどのように捉え、そしてこれから稼働していくにあたり私たち町民の安全を守る、そのための議論がされているのか。ここが全く今これ見ますと原発問題が入っていない。これについて答弁お願いいたします」（堂角さん）

「道路の強靭化ということが全くもろく崩れ去ってしまったということで、国の方に、今後道路の強靭化であったり、う回路であったり、そういったことを強く要望しているところでございます」（志賀町 上滝達哉環境保全課長）

「本当にその真剣に避難道路というものを考えているのかっていうのが非常に私としては疑問に思います」（堂角さん）

「今ほどのご意見、発災以降たくさん寄せられております。そういった皆さん住民の心配という声を国の方に実際何度か足を運んで訴えています」（稲岡町長）

地震から9カ月余り。志賀町富来（とぎ）地区では、建物の公費による解体が本格化する一方、多くの住宅は、ブルーシートがかかったままだった。

「みんな志賀町をもう忘れているでしょう。石川県で被災地といえば輪島珠洲になってしまいますからね。志賀町はまだいい方なんでしょうけどね。でもちょっと寂しいかな。忘れられたかなって感じがしますよね」（堂角さん）

堂角さんは、およそ40年、大工を続けてきた。2024年５月に引退する予定だったが、地震で多くの住宅が損傷したため、修理の仕事に追われていた。

「とにかくもう順番にいっぱい待っているので、少しでも応えてあげたいなと思ってやっています。少しでもみんなに頑張ってもらって私たちもここに残りたいし、それにはやっぱり一生懸命やるしかないなと思ってます」（堂角さん）

仕事の後、父親から引き継いだ里山へ向かった堂角さん。

「50年前まではここで田んぼ作っていた。子どもの時親父と一緒に来てね。全部田んぼのあとなんですよ。この木は私が15歳のときに植林した木。その木を製材して仕事に使っています」（堂角さん）

もとは水田だった場所には、自分の手で植えた杉の木が生い茂っている。

「もし事故があった場合終わりですからね。こういう自然もすべてなくなってしまう。こういう生活を守っていくためには、やっぱりもっともっと真剣に原発問題を考えていかないと駄目だということ言いたい」（堂角さん）

■議論が進まない背景にある「責任の押し付け合い」

環境経済研究所の上岡直見氏

石川県輪島市にある鹿磯漁港では、地震を受けて、原子力規制委員会が地盤の隆起などの現地調査に入った。終了後の記者会見で、避難計画の見直しについては直接の管轄ではないとして、明言を避けた。

「原子力規制委員会が所轄する課題というのが、避難とかそういうことに関しては、我々が主体的にやるのではなくて、内閣府の方でやることになっておりますので、そちらのほうでお聞きいただければという風に思っております」（原子力規制委員会 石渡明委員・当時）

原発事故の際、おおむね5キロ圏内は即時避難、5キロから30キロ圏内は屋内退避など、大枠を示した原子力災害対策指針は規制委員会がまとめたものだ。

自治体は、この指針などに基づき、避難計画を作ることになっている。

「道路ができるだけ寸断しないようにして下さい。あるいは、家屋が多数倒壊した場合には近隣に避難所を設けて下さいという、そういうことについては我々の範疇外なので」（2024年2月14日 原子力規制委員会 山中伸介委員長）

自然災害への対応は「範疇外」。能登半島地震を受けて、規制委員会は、原子力災害対策指針の大幅な見直しを行わない方針を示している。

「避難できなかったり屋内退避ができなかったことを受けて、改めて指針を大幅に見直すようなお考えはございますでしょうか」（記者）

「大きな修正が原子力災害対策指針に対して、必要だというふうには思っておりませんけれども、今後報告書取りまとめていただいた上で、委員会で改めて加筆修正するような必要があるかどうかについては検討して参りたい」（山中委員長）

原発防災が専門の環境経済研究所・上岡直見（かみおか なおみ）氏は、避難計画の実効性について納得できる基準が必要だと訴えている。

「よく実効性という言葉が使われますけれども、何が達成されたら実効性があるかという基準が必要だと思う。それを定めないでただ言葉の上だけで実効性と言っても、それは実際に住民の防護には繋がらないと思います。例えば、ある一定の想定された事故が起きても被曝はこれぐらいに抑えられますというような基準が必要だと思う」（上岡氏）

さらに、議論が進まない背景には、責任の押し付け合いがあると指摘する。

「集団的な無責任体制と私は言っている。それぞれの役割があるはずだが、逆にみんなそれぞれ責任を押し付けあって、国は防災は自治体の責任ですと、自治体は国がやってもらわないと困りますというような形。それから発電事業者は基本的には自分のところの敷地内しか責任を持たない。そういう押し付け合いがあって空白が生じていると言うのが実態だと思います」（上岡氏）

具体的な避難計画など、原子力防災を管轄するのが内閣府だ。内閣府 原子力防災担当 福原和邦地域原子力防災推進官は、県と町に加え、住民の理解も必要だと強調する。

「書かれている計画がちゃんと実行できるかっていうところ。そのためには機器とか設備とかインフラもそうだろうし、住民の方々にもご理解いただかないと、計画立ててもうまくいかない場合もございますので、住民の方々へのご理解というのを求めながら、計画の実効性というのを高めていくことが大事だと思っています」（福原氏）

「県が無理だったらあの国が支援します。市町が無理だったら県・国が支援しますと、そういう計画を作っている。最終的には県・市町が無理だったら国がやっていくことになると思っていますので」（福原氏）

「今もし起きた段階でできると思いますか」（記者）

「『できる』じゃなくて『やる』ということだと思います」（福原氏）

■いまもなお不安が拭えない避難計画

住民不在の石川県原子力防災訓練

当時の岸田政権は、クリーンエネルギーへの転換を旗印に、原発回帰へと舵を切った。10月には、宮城県にある女川（おながわ）原子力発電所の2号機が再稼働。東日本大震災で止まった原発が再び動き出した。

その女川原発の運転差し止め訴訟で、2審の仙台高裁は避難計画の不備を指摘する住民の訴えを退けた。判決は「避難計画が対処できない事象が発生するという具体的な可能性が立証されていない」としたうえで、こう述べた。「避難計画は、発生した事態に応じて原子力規制委員会などが臨機応変に決定することを想定している」。

能登半島地震以降、初めて行われた石川県原子力防災訓練。志賀原発2号機の外部電源が喪失、全面緊急事態に至るという想定だ。

避難ルートの寸断や放射線防護施設の損傷が現実に起きたことを受けて、ヘリや船での避難、原子力防災用のエアテントの設営など、新しい訓練項目も盛り込まれた。

しかし、そこに住民の姿はなかった。避難生活を続けている人もいるとして参加は見送られた。住民のいない訓練について馳知事は意義を強調した。

「ここに住民の皆さんの参加が加わったらどうなるのか、やはり線量の検査にしても時間がかかる。そうすると渋滞したりする、あるいは要支援者の場合どうなるか、パニックが起きたらどうなるか、様々な状況があると思われるので、住民が参加された時の困難さを想定しておく必要があると感じました」（馳知事）

「こういう訓練を続けていくことで住民の安全・安心、あるいは安全な避難はできそうでしょうか」（記者）

「できそうですかじゃなくて、しなければいけないので」（馳知事）

訓練の2日後、石川県西方沖を震源とする地震が発生し、志賀町は震度5弱の揺れに襲われた。「住民は安全に避難できるのか」能登半島地震が突きつけた問いに答えは出ていない。

「あれだけ余震が続けば、誰でも不安になると思う。それを抱えながら生活しなきゃいけない。町に言えば県だと、県に言えば国だと、逃げていくんでしょうけど。あれでは私たち志賀町の住民として、原子力発電所がある立地自治体として納得いかない。昨日の地震でつくづく感じました。怖いね。みんな思うことは一緒じゃないかな……」（堂角さん）

あいまいな責任、そして、裏付けのない決意。避難計画への不安が拭えないまま、能登半島はいまも揺れ続けている。

※年齢等は2024年12月14日地上波初放送時

（北陸朝日放送制作 テレメンタリー『地震と原発 ~住民避難計画の現実~』より）