イスラエル軍の攻撃によって死亡した１０代の子どもの死を嘆く母親ら/Mahmoud Issa/Reuters

（ＣＮＮ）イスラエルがパレスチナ自治区ガザ地区の最大都市ガザ市での大規模攻撃を前に、支援物資の空中投下を停止し、支援物資トラックの流入も制限する方針であることがわかった。情報筋がＣＮＮに明らかにした。一方、赤十字国際委員会（ＩＣＲＣ）は、イスラエルが計画する大規模避難について「不可能だ」と警告している。

イスラエル軍はガザ市を完全制圧するための準備を進めている。ガザ市の制圧をめぐっては、国内で反発が強まっているほか、国際社会からもパレスチナ人に壊滅的な被害を及ぼすとの警告が出ている。

テルアビブでは、市民が攻撃を激化させるのではなく停戦を追求するよう求めた。ガザに拘束されている人質の家族らは、イスラム組織ハマスが約２週間前に受け入れた最新の停戦案を無視しているとして政府を激しく非難した。

現地の目撃者やパレスチナ当局者によると、イスラエル軍はここ数日、ガザ市で大規模な空爆と地上攻撃を実施しており、公共サービスがまひし、数十万人が狭い地域に押し込められている。

病院によると、３０日にはガザ市で少なくとも４７人が死亡した。市西部の通りでは、イスラエル軍の攻撃により、子ども６人を含む少なくとも１５人のパレスチナ人が死亡した。

病院の中庭には、花柄の毛布に包まれた子どもたちの遺体が並べられた。

イスラエル軍による別の攻撃では避難民が暮らしていた建物が標的となり、少なくとも７人が死亡した。ガザの民間防衛当局が３０日に明らかにした。

イスラエル軍は声明で、攻撃について「ハマスの主要なテロリスト」を標的にしたと説明し、民間人の被害を減らす措置が複数講じられたと主張した。

イスラエル軍は２９日、ガザ市への攻撃に先立ち、同市が「危険な戦闘区域」に当たると発表した。

国際赤十字委員会のスポリアリッチ総裁は声明で「ガザ市からの大規模避難を安全かつ尊厳のある方法で実施することは現状では不可能だ」と強調。飢餓や障害、負傷に見舞われたパレスチナ人は移動できないと警告した。「民間のインフラの広範囲にわたる破壊と、食料や水、避難所、医療の極度の不足を考えると、そうした避難はガザのどの場所も受け入れることのできない大規模な人口移動を引き起こすだろう」