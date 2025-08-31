買ったはいいけれど、合わせるボトムがペンシルパンツONLYになりがちなペプラム。そんなお悩みを解消するべく、トップスの長さ別に今っぽくきまる3スタイルをご提案！ 今回は【ロングペプラム×ワイドパンツ】で今っぽくきまるコーデをご紹介♡

甘ペプラム×ワイドパンツのフェミカジュコーデ♪糖度高めなチュールペプラムをチノパンでカジュアル化

フェミニンなチュールニットと、カジュアルなチノパンツは意外にも相性抜群。パンツ以外をレディライクにまとめるのがコツ。

ニット￥9,790／31 Sons de mode（ダブルエー） パンツ￥24,200／アルページュ ストーリー バッグ￥17,600、パンプス￥17,600／ともにダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

濃紺デニムパンツを相棒に夏のフェミカジュコーデを満喫

今季トレンドのバルーン裾のキャミソール。王道のデニムパンツでカジュアルに振れば、夏のレジャーシーンでも活躍。

キャミソールブラウス￥16,500／CELFORD パンツ￥11,000／デッサン（ワールド プレスインフォメーション） バッグ￥5,979、パンプス￥4,480／ともにオペーク ドット クリップ

ピンクのワイドパンツを主役にブラックブラウスで大人可愛く♡

主役級のピンクカラーパンツもそのほかのアイテムをベーシックカラーでまとめれば、おしゃれ上級者な装いに。センタープレスで脚長効果も。

ノースリーブブラウス￥9,900／Mila Owen パンツ￥18,700／CELFORD バッグ￥14,300／TOCCA（オンワード樫山 お客様相談室） パンプス￥23,100／卑弥呼

掲載：美人百花2025年9月号「『ペプラムトップスのボトムが全部一緒になっちゃう問題』を解決！」

撮影／志田裕也 スタイリング／井関かおり 文／池戸里奈 再構成/美人百花.com編集部