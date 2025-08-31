JO1金城碧海がランウェイデビュー！『ソウルファッションウィーク』出演決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JO1の金城碧海が、韓国の有望なデザイナーが最新コレクションを発表する大規模ファッションイベント『SEOUL FASHION WEEK』のランウェイに登場することが決定した。

■これまでも“モデルのようだ”と評されてきた金城碧海

9月1日から7日までの1週間にわたり開催される本イベントは、2025年で25周年。韓国・ソウルの観光スポットがグローバルなファッションステージへと変貌するなど、ソウルの街中がファッションに染まる。

JO1のメインボーカルのひとりである金城碧海は、圧倒的なスタイルと男らしい骨格から、これまでも“モデルのようだ”と評されてきた。そして今回、ランウェイデビューが実現。

開催期間中、金城は9月7日12時30分より、メイン会場である東大門デザインプラザ（DDP）で行われる「ARTS DE BASE X PEGLEG」のショーに出演する。

■イベント情報

『SEOUL FASHION WEEK 2026 S/S』

09/01（月）～09/07（日）韓国・東大門デザインプラザ 281 DDP Art Hall 1

※JO1金城碧海の出演は、09/07（日）12:30～のみ

■関連リンク

『SEOUL FASHION WEEK 2026 S/S』公式サイト

https://www.seoulfashionweek.org/hmpg/fawk/main.do

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/