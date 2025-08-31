テニス全米オープンで話題

テニスの全米オープンで撮られた1枚の写真が反響を呼んでいる。ラケットのロゴ部分と選手の目、鼻、口が重なり、まるでお面のような一コマに。奇跡的な瞬間に「伝説的だ！」「これは完璧な1枚だ」と、海外ファンから熱視線が注がれた。

大注目を浴びているのは、テニスの写真家レイ・ジウビロさんがインスタグラムに公開した1枚の写真。女子シングルスのジャスミン・パオリーニ（イタリア）が右手で持っていたラケットに、顔が重なった瞬間が捉えられたものだ。

パオリーニの目、鼻、口は、驚くべきことにガット部分にプリントされたロゴに上手くはまっている。インスタグラムの文面には「全米オープンのジャスミン・パオリーニ……これはハロウィーンではありません」と綴られ、まさに奇跡的な1枚。驚きの光景に海外ファンからの反響が相次いで寄せられていた。

「なんて素晴らしい写真なんだ！」

「この写真は非現実的だ」

「最高のタイミング！」

「テニス界史上最高の写真だ！ 疑いようがない！」

「100万分の1か？いや、10億分の1だ！ 伝説的だ！」

「なんだって？！」

「これは完璧な1枚だ」

この写真は英紙「ガーディアン」公式SNSや米紙「ニューヨーク・ポスト」でも報じられるなど注目を浴びている。



（THE ANSWER編集部）