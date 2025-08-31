銀座コージーコーナー、黒ねこやジャック･オ･ランタンをデザインしたハロウィン限定焼菓子ギフト発売
銀座コージーコーナーは、9月1日から全国の店舗で「JOYJOYハロウィン 黒ねこボックス(9個入)」と「JOYJOYハロウィン ギフトバッグ(6個入)」を発売する。
なお、福井県･京都府･鳥取県に取扱店はない。〈ハロウィンパーティーやプチギフトに使える焼菓子ギフト〉
ハロウィンシーズンに向けて、ハロウィンパーティーや、子どもへのプレゼントにぴったりな、焼菓子アソートギフトを発売する。
◆「JOYJOYハロウィン 黒ねこボックス(9個入)」税込745円
【販売期間】
9月1日〜10月31日
【内容】
フルーリマドレーヌ(パンプキン)×2個、フルーリマドレーヌ(バター、ショコラ)×各1個、クッキー(かぼちゃ)×5個
※いずれも個包装
ハロウィンのシンボル「黒ねこ」をモチーフにした立体的なボックスに、花形のフルーリマドレーヌと、黒ねことかぼちゃをそれぞれプリントしたクッキーをアソートした。
銀座コージーコーナー「JOYJOYハロウィン 黒ねこボックス(9個入)」
フルーリマドレーヌ(バター、ショコラ)のフィルムは、黒ねこやおばけをデザインした全4種で、ランダムに入っている。
銀座コージーコーナー マドレーヌのフィルムデザインは全4種
ボックスデザインは、黒ねこの表情別に全4種を展開し、ボックス前面のかぼちゃのフタを開けると、黒ねこがおばけを食べていたり、スイーツを食べていたり、遊び心のあるデザインに仕立てた。
※原材料の一部にはちみつを使用しているため、1歳未満の乳児には食べさせないこと。
銀座コージーコーナー ボックスデザインは全4種
◆「JOYJOYハロウィン ギフトバッグ(6個入)」税込496円
【販売期間】
9月1日〜10月31日
【内容】
フルーリマドレーヌ(バター)×2個、フルーリマドレーヌ(パンプキン)×1個、クッキー(かぼちゃ)×3個
※いずれも個包装
ジャック･オ･ランタンの口から袋の中が見えるようなデザインのバッグに、花形のフルーリマドレーヌと、黒ねことかぼちゃをそれぞれプリントしたクッキーをアソートした。フルーリマドレーヌ(バター)のフィルムは、黒ねこやおばけをデザインした全4種で、ランダムに入っている。自宅用、ハロウィンのプチギフトにもぴったり。
銀座コージーコーナー「JOYJOYハロウィン ギフトバッグ(6個入)」