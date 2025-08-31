銀座コージーコーナー、黒ねこやジャック･オ･ランタンをデザインしたハロウィン限定焼菓子ギフト発売

銀座コージーコーナーは、9月1日から全国の店舗で「JOYJOYハロウィン 黒ねこボックス(9個入)」と「JOYJOYハロウィン ギフトバッグ(6個入)」を発売する。

なお、福井県･京都府･鳥取県に取扱店はない。

〈ハロウィンパーティーやプチギフトに使える焼菓子ギフト〉

ハロウィンシーズンに向けて、ハロウィンパーティーや、子どもへのプレゼントにぴったりな、焼菓子アソートギフトを発売する。

◆「JOYJOYハロウィン 黒ねこボックス(9個入)」税込745円

【販売期間】

9月1日〜10月31日

【内容】

フルーリマドレーヌ(パンプキン)×2個、フルーリマドレーヌ(バター、ショコラ)×各1個、クッキー(かぼちゃ)×5個

※いずれも個包装

ハロウィンのシンボル「黒ねこ」をモチーフにした立体的なボックスに、花形のフルーリマドレーヌと、黒ねことかぼちゃをそれぞれプリントしたクッキーをアソートした。

銀座コージーコーナー「JOYJOYハロウィン 黒ねこボックス(9個入)」

フルーリマドレーヌ(バター、ショコラ)のフィルムは、黒ねこやおばけをデザインした全4種で、ランダムに入っている。

銀座コージーコーナー マドレーヌのフィルムデザインは全4種

ボックスデザインは、黒ねこの表情別に全4種を展開し、ボックス前面のかぼちゃのフタを開けると、黒ねこがおばけを食べていたり、スイーツを食べていたり、遊び心のあるデザインに仕立てた。

※原材料の一部にはちみつを使用しているため、1歳未満の乳児には食べさせないこと。

銀座コージーコーナー ボックスデザインは全4種

◆「JOYJOYハロウィン ギフトバッグ(6個入)」税込496円

【販売期間】

9月1日〜10月31日

【内容】

フルーリマドレーヌ(バター)×2個、フルーリマドレーヌ(パンプキン)×1個、クッキー(かぼちゃ)×3個

※いずれも個包装

ジャック･オ･ランタンの口から袋の中が見えるようなデザインのバッグに、花形のフルーリマドレーヌと、黒ねことかぼちゃをそれぞれプリントしたクッキーをアソートした。フルーリマドレーヌ(バター)のフィルムは、黒ねこやおばけをデザインした全4種で、ランダムに入っている。自宅用、ハロウィンのプチギフトにもぴったり。

銀座コージーコーナー「JOYJOYハロウィン ギフトバッグ(6個入)」