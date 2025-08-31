¼·ÂåÌÜ»°Í·Äâ±ß³Ú¤¬´óÀÊÄêÀÊ¤Ç½±Ì¾ÈäÏª¡ÄÅÔÆâ£³¤«½ê¤Ç£¹¡¢£±£²·î¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥¹¥È¤Ê¤â¤Î½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¸ÞÂåÌÜ±ß³Ú°ìÌç²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¼·ÂåÌÜ»°Í·Äâ±ß³Ú¤¬£¹¡¢£±£²·î¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Î»°¤Ä¤Î´óÀÊÄêÀÊ¤Ç·×£³£°Æü´Ö¤Î½±Ì¾ÈäÏª¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡±ß³Ú¤Ïº£Ç¯£²·î¡¢Á°Ì¾¤Î²¦³Ú¤«¤é¼·ÂåÌÜ±ß³Ú¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Ç½±Ì¾ÈäÏª¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤ÏÅìµþ¤ÎÄêÀÊ¤Î°ì¤Ä¡¢¿·½ÉËö¹Äâ¤ÎÀÊÄâ¡Ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ë¤«¤é¡Ö¡Ê´óÀÊ¶½¹Ô¤È¤·¤Æ¡Ë£±£°Æü´Ö¥È¥ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶¯¤¤´õË¾¤¬¤¢¤ê¡¢±ß³Ú¤¬£··î¤ËÍî¸ì·Ý½Ñ¶¨²ñ¤ÎµÒ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÄêÀÊ¤Ç¤ÎÈäÏª¶½¹Ô¤¬¼Â¸½¤¹¤ëÆ»¤¬³«¤±¤¿¡£±ß³Ú¤Ï¡Ö´óÀÊ¤Ç¤ÎÈäÏªÌÜ¤ÏÌ´¤Ç¤·¤¿¡£½ÕÉ÷Äâ¾ºÂÀ²ñÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á·Ý½Ñ¶¨²ñ¤Î³§ÍÍ¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡ÈäÏª¶½¹Ô¤Ï¿·½ÉËö¹Äâ£¹·î¾åÀÊÌë¤ÎÉô¡¢ÀõÁð±é·Ý¥Û¡¼¥ë£¹·îÃæÀÊÆ±¡¢ÃÓÂÞ±é·Ý¾ì£±£²·îÃæÀÊ¤ÎÃë¤ÎÉô¤Ç³«ºÅ¡£·Ý½Ñ¶¨²ñ°Ê³°¤«¤é¤â»°Í·Äâ¹¥³Ú¡Ê±ß³Ú¤ÎÉã¡Ë¡áÆ±±¦¡á¡¢»°Í·ÄâèßµÌ¡áÆ±º¸¡á¡¢·ËÊ¸»Þ¡¢·ËÊ¸ÄÁ¡¢Î©Àî»Ö¤ÎÊå¤é¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç½õ±é¤¹¤ë¡£
¡¡Á´Æü¡¢¥È¥ê¤ò¶Ð¤á¤ë±ß³Ú¤Ï¡ÖÁ°¤Ë²¿¤¬Íè¤Æ¤â¡¢¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥¹¥È¤Ê¤â¤Î¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£