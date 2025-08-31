◇MLB ダイヤモンドバックス6-1ドジャース(日本時間31日、ドジャー・スタジアム)

前日完封負けを喫していたドジャースはホームでダイヤモンドバックスとの2戦目。再三のチャンスを生かせず、負け越しとなりました。

ドジャース先発はタイラー・グラスノー投手。初回から三者凡退で上々の立ち上がりを見せると、5回まで無安打投球。6回に初ヒットを打たれますが、ダイヤモンドバックス打線を封じ込めます。

しかし打線の援護なく、0-0で迎えた7回、先頭のコービン・キャロル選手にライトへの28号ソロを浴び、先制点を献上すると、さらに連続二塁打でノーアウト2,3塁のピンチを招きます。続くガブリエル・モレノ選手の犠牲フライで追加点を許すと、さらに3塁への送球が乱れ、3点目を許し7回3失点で降板しました。

一方打線は4回から3イニング連続ノーアウトで得点圏にランナーを置くも、再三のチャンスを生かせず。5回にはノーアウト2、3塁のチャンスで大谷翔平選手がレフトへ飛距離十分のフライを放つも、ルルデス・グリエル選手の好返球に、3塁ランナーが本塁で痛恨のタッチアウト。

7回にはムーキー・ベッツ選手のタイムリーで16イニングぶりの得点となったドジャースですが、反撃及ばず。9回にはカービー・イェイツ投手がイルデマロ・バルガス選手に痛恨の3ランホームランを許し、6-1で敗戦。ダイヤモンドバックスはトレードで大幅に主力放出したものの、4連勝で借金は「1」まで減らしています。

一方、ドジャースは痛恨の連敗。地区2位のパドレスが勝ったため、1ゲーム差に迫られました。

大谷選手は、セカンドゴロ、見逃し三振、レフトフライ、四球で4試合連続ヒットとはなりませんでした。