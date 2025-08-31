JO1金城碧海、ランウェイデビュー決定 韓国・ソウルのファッションショー出演
【モデルプレス＝2025/08/31】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の金城碧海が、韓国の有望なデザイナーが最新コレクションを発表するファッションイベント『SEOUL FASHION WEEK』でランウェイデビューすることが決定。金城は9月7日12時30分より、メイン会場である東大門デザインプラザ（DDP）で行われるARTS DE BASE×PEGLEGのショーに出演する。
【写真】JO1金城碧海、Tシャツ捲し上げ美腹筋披露
9月1日から7日までの1週間にわたり開催される同イベントは、2025年で25周年を迎える。韓国・ソウルの観光スポットがグローバルなファッションステージへと変貌し、ソウルの街中がファッションに染まる。JO1のメインボーカルの1人である金城は、圧倒的なスタイルと男らしい骨格から、これまでも“モデルのようだ”と評されてきた。そして今回、ランウェイデビューが実現した。（modelpress編集部）
◆金城碧海、韓国でランウェイデビュー
