テレビ信州

写真拡大

31日午前11時前、諏訪市の諏訪湖畔の道路で、軽トラックや乗用車など複数台がからむ事故がありました。

消防によりますと、この事故であわせて6人が病院に運ばれたということです。詳しい容体は分かっていません。