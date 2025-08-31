ニューストップ > 国内ニュース > 【速報】６人が病院に搬送 諏訪湖畔の道路で軽トラックなど複数台が… 【速報】６人が病院に搬送 諏訪湖畔の道路で軽トラックなど複数台が絡む事故【長野】 【速報】６人が病院に搬送 諏訪湖畔の道路で軽トラックなど複数台が絡む事故【長野】 2025年8月31日 13時18分 テレビ信州 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 31日午前11時前、諏訪市の諏訪湖畔の道路で、軽トラックや乗用車など複数台がからむ事故がありました。消防によりますと、この事故であわせて6人が病院に運ばれたということです。詳しい容体は分かっていません。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 警察官かたる特殊詐欺も急増 ２４時間テレビの長野市チャリティー会場で県警が啓発活動【長野】 今年のチャリＴシャツのデザインは「名探偵コナン」 24時間テレビを前に長野県内でも寄付金の受け付けスタート【長野】 子ども２人乗せた自転車 交差点で車と出合い頭に衝突 7歳の男子児童と41歳の母親が重傷、4歳の男の子が軽傷 現場は信号機のない交差点 自転車側に一時停止の標識【長野・塩尻市】