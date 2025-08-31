レッドソックスから解雇されたウォーカー・ビューラー投手（３１）の動向に注目が集まっている。９月１日（同２日）までに新チームに加入すればポストシーズンに出場する資格を得るため、オールスター戦に２度出場している実力者の力を必要とするチームは少なからずあるだろう。

米メディア「ＣＢＣスポーツ」も３０日（日本時間３１日）、「間違いなく彼をほかのチームが獲得する」と断言し、新天地候補にタイガース、ロイヤルズ、そして古巣のドジャースの名前を挙げた。

２０１５年のドラフト１位でドジャース入りしたビューラーは１９年に１４勝、２１年に１６勝をマークして主戦投手として活躍したが、２２年シーズン途中にトミー・ジョン手術を受け２３年は全休。復帰した昨季はポストシーズンで３試合に先発して１０イニングを無失点、ヤンキースとのワールドシリーズ第５戦では抑えとして起用され、胴上げ投手になっている。

ただ、ドジャースは先発組の駒がそろっており、球団専門メディア「ドジャース・ネーション」が「重大な怪我がない限り、ポストシーズンレースの最中にＬＡが彼にイニングを与えるとは想像しにくい」と報じるなど古巣復帰に否定的な声も多い。

「ＣＢＣスポーツ」も「ドジャースはポストシーズンの先発ローテーション入りを目指してビューラーを獲得するわけではない」と前置きした上で「ビューラーがブルペン投手として１か月間好投し、プレーオフでリリーフ投手として出場機会を得られる可能性もあるという点で、両者の再会は以前から予想されていた。両者が再会する可能性はゼロではない」と、ブルペンの一角として獲得するという。

ビューラーはドジャースからＦＡとなった昨オフ、年俸２１０５万ドル（約３０億円）でレッドソックスに移籍。先発の柱として期待されたが７勝７敗、防御率５・４５と振るわず、中継ぎに配置転換された直後に放出された。

とにかく、タイムリミットまであとわずか。昨季の胴上げ投手の行く末やいかに…。