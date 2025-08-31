４部に屈した３日前に続いてまた――なぜマンU指揮官はPKを見ないのか。97分弾で超劇的初勝利後に理由を明かす
８月30日に開催されたプレミアリーグ第３節で、ルベン・アモリム監督が率いるマンチェスターユナイテッドが、昇格組のバーンリーとホームで対戦。３日前にカラバオカップ２回戦で、４部のグリムズビー相手に屈辱の敗北を喫していたなか、３−２で接戦を制した。
２度追いつかれる苦しい展開だった。それでも、最後は90＋７分に頼れる主将ブルーノ・フェルナンデスがPKを決め、今季４戦目にしてようやく初勝利を挙げた。
B・フェルナンデスがPKを蹴る際、ベンチ前の壁に足を投げ出し、深く椅子に座るアモリム監督は視線をずらし、意地でもキックの瞬間を見ず。振り返れば、グリムズビー戦でのPK戦の際も別方向に目を向けていた。
一体なぜか。クラブ公式サイトによれば、名門復権を託されて２季目のポルトガル人指揮官は、バーンリー戦後にその理由を問われ、こう答えた。
「ファンの姿を見るのが好きなんだ。（PKは）なるようになるさ。あの瞬間、試合に勝つのは当然だと思っていた。それにブルーノが連続で失敗するとは思わなかった」
アモリム監督の同胞B・フェルナンデスは、前節のフルアム戦（１−１）で痛恨のPK失敗。ただ今回はきっちりと成功させた。
ブルーノなら大丈夫――キッカーではなく、ファンを見る指揮官の信頼は相当厚いようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】足だらーん、視線の先はPKキッカーではなく…超分かりやすい２分割映像
