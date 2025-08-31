お散歩中におばあちゃんを見つけた愛犬が、勝手に友達になって…？あまりにも尊いその後の行動がたまらないと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で5万4000回再生を突破し、「なんて優しいの」「付きまとわれたい」「お利口なわんこ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：散歩中、見知らぬおばあちゃんを発見→大型犬が突然…とんでもなく尊い『あたたかすぎる光景』】

見知らぬおばあちゃんを発見

Instagramアカウント「goldensin2021」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『シン』ちゃんと4人家族の暮らしの記録を随時紹介しています。今回は、シンちゃんとのお散歩の様子を紹介しました。なんでも、シンちゃんはとっても人懐こい性格なのだとか。

この日、出会ったのは知らないおばあちゃん。杖をつきながら歩くおばあちゃんの後ろに行くと、シンちゃんは突然おばあちゃんのそばをキープし始めたといいます。そして、おばあちゃんが壁に寄りかかって休憩すると…。

「僕も一緒に休もうかな」と言わんばかりに、おばあちゃんの隣で立ち止まってしまったといいます。

温かな光景にホッコリ♡

しばらくして、また歩き始めたおばあちゃん。するとシンちゃんは、おばあちゃんのペースを気にしながら、「大丈夫そ？」と隣を歩き始めたそうです。おばあちゃんの隣で並んで歩けたシンちゃんは、思わずシッポをフリフリ♪

いつもは元気いっぱいなシンちゃんですが、子供やお年寄りと接するときは、ペースを乱さないように落ち着いて行動するのだとか。とっても心優しくてコミュニケーション上手なシンちゃん、きっとたくさんの人から愛されているのでしょうね♡

この投稿には、「僕が見守らなきゃって思うんでしょうね」「みんなお友達になっちゃうんですね」「これだからゴールデン大好きです」など、多くのコメントが寄せられています。

優しさの循環

別の日の投稿では、シンちゃんのお家での様子も紹介されています。実は、シンちゃんには2人のお姉ちゃんがいるのだとか。投稿主さんの娘にあたる2人のお姉ちゃんは、幼いころからシンちゃんと一緒。

はじめはシンちゃんのことを怖がっていた2人ですが、一緒に暮らすうちに、すっかりお姉ちゃんになったのだといいます。休日はみんなで外遊びしたり、シンちゃんのお世話をしたり…。お姉ちゃんたちの優しさが、シンちゃんの優しさに繋がっているのかもしれませんね！

Instagramアカウント「goldensin2021」には、他にもご家族の平和な姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「goldensin2021」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。