TikTokに投稿されたのは、おばあちゃんの家が居心地よすぎて家に帰りたくない大型犬！まるで子どものように「帰りたくな～い」と駄々をこねる姿は36万回以上再生され、「素敵！」「居心地良かったんだね」「気持ちはわかる」といった声が寄せられました。

【動画：おばあちゃんの家に訪れた大型犬→『帰るよ』と伝えると…まさかの『人間の子どものような行動』】

おばあちゃんの家に大型犬を連れて行ったら…

TikTokアカウント「アフガンハウンドのユーリ（@julius_afghanhound）」は、アフガンハウンドのユーリちゃんによる愉快で楽しい暮らしが日々投稿されています。

そんなユーリちゃん。ある日、飼い主さんにおばあちゃんの家に連れて行ってもらったのだそう。しかし、どうやら余程居心地がよかったようで……

なんと、飼い主さんがお迎えに行っても動く気配がありません！おばあちゃんにナデナデされながら、まったりくつろぎ中のユーリちゃん。

飼い主さんが「帰るよ？ユーリ」と声をかけるも……

全くこちらへ来る気配がありません！それどころか、おばあちゃんも「いいって、バァバとおるって」とユーリちゃんの帰宅を阻止！どうやらおばあちゃんもユーリちゃんと離れがたいようですね。

さらに極め付けに、「バイバイ☆」と素敵な笑顔で見送られてしまう飼い主さん。これは困りました……（笑）

くつろぎ体制に入るユーリちゃん

その後も攻防戦は続き、とうとう床にゴロンと寝転がり、完全なくつろぎ体制に入ってしまったユーリちゃん。

絶対に帰る気がないユーリちゃんに飼い主さんが「帰ろ！」と言うと、やっぱりおばあちゃんも「帰らんでいっちょーで（帰らなくていいよ）」とダメ押しの一言！どうやらユーリちゃんのことを本当の孫のように想っているようです。

しかし、もちろん置いて帰るわけにもいきません！最後に勢いを込めて「おいで！」と声をかけると、「もう通用しない」と理解したのでしょう。

賢いユーリちゃんは籠城を断念。颯爽と外へと歩いていくのでした！

人間の子どものような反応が話題に！

おばあちゃんの家が居心地よすぎて「帰りたくな～い」と駄々をこねるユーリちゃんの姿は、TikTokに投稿されるとたちまち大反響！

投稿は36万回以上再生され、「素敵！」「居心地良かったんだね」「気持ちはわかる」「おばあちゃん孫みたいに可愛いんだねぇ」といった声が寄せられ、微笑ましい関係性にほっこりする人が続出しました。

TikTokアカウント「アフガンハウンドのユーリ」では、他にもおばあちゃんの家に行った日のユーリちゃんの"帰宅拒否"が多数上がっています。さまざまな方法で帰宅を拒否する可愛らしいユーリちゃんをぜひチェックしてみてくださいね！

ユーリちゃん、おばあちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「アフガンハウンドのユーリ（@julius_afghanhound）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。