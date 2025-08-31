元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が、30日放送の日本テレビ系「24時間テレビ48 あなたのことを教えて」（午後6時30分）内のコーナー「しゃべくり007」に出演。恋愛観について出演者からツッコミが相次いだ。

今年の「24時間テレビ」のテーマにちなみ、出演者に質問や疑問をぶつける企画「あなたのことを教えて007」を実施。森は「恋愛は突然飛ぶタイプ」と紹介されると、恋人への不満をため込んである日突然別れを告げてしまうと自身の恋愛傾向を明かした。

森は「思ってることがあっても、けんかしたくないので基本言わないんです。何かあっても『いいね』とか『それでいいと思う』とか基本褒めるんですけど、突然もう無理かも、ってなって」と、いきなり限界を迎えると告白。「歯磨きとかしてる時に突然『無理かも』って思うんです」と語った。

一方で「ポジティブにふざけて言う時もあります。『今日くさいよ』とか」と自身にとって言いやすいことは伝えると話したが、くりぃむしちゅー上田晋也は「急にくさいなんて言われてポジティブに考えられない」とツッコミ。森が「基本的には本当に嫌なことは言わないんです」と話すと、上田は「本当に嫌なことこそ言わないと分かち合えないじゃん」と不思議がった。

森は「でも言っても仕方ないことってあるじゃないですか。例えばシチューの時にご飯を出すとか。私、シチューの時にご飯食べたくないんです。パンがいい」と例を挙げると、チュートリアル徳井義実は「それが本当に嫌なことなの？」と苦笑い。ネプチューン原田泰造が「（シチューが）『くさい』の上を行ったの？」と大笑いすると、上田も「基準が分からんよね」とお手上げの様子だった。