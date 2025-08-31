◇ナ・リーグ ドジャース1―6ダイヤモンドバックス（2025年8月30日 ロサンゼルス）

ドジャースのタイラー・グラスノー投手（32）は30日（日本時間31日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に先発登板。右手から流血しながらも続投し、6回まで1安打無失点6奪三振の快投を見せていたが、今季最長タイに突入した7回に3失点。右肩の炎症から復帰後9度目の登板でも復帰後初白星はならなかった。

グラスノーは初回、3者凡退と上々の立ち上がりを見せたが、右手から出血。2回の投球に備えて投球練習を行っているグラスノーのユニホームは右手指から流血した血で染まっていた。それでも投球を続行し、2回も3者凡退に抑えた。

3回になっても出血は止まらず、ユニホームの右太腿部分がどんどん血で染まっていった。投球間で気にするそぶりを見せながらも1人の走者を許さない完全投球で4三振の快投を見せた。

4回からは新しいユニホームに着替えてマウンドに登場した。先頭のペルドモの二塁へのボテボテの当たりは一度はセーフを判定されたが、ビデオ検証の結果アウトに。1死走者なしから2番マルテに死球を与えてこの試合初めて走者を背負ったが、3番キャロル、4番グリエルを打ち取った。

5回もこの試合4度目の3者凡退。6回は1死から9番バルガスにこの試合初安打こそ許したが、後続を打ち取って6回までスコアボードにゼロを並べた。7回は先頭のキャロルに右越に先制ソロを被弾。なおも無死二、三塁からは中堅への犠飛と中堅パヘスの三塁への悪送球も絡み、3点を失った。

試合後、取材に応じたグラスノーは出血の原因については「速球を投げたときに、爪が親指に当たって小さな切り傷ができた」と説明。この日の投球については「序盤は全ての球種が機能していた。ただ最後のイニングでは甘い球が多くなってしまって、どれもキレがなくなっていた。そこをうまく打たれてしまった。自分としては最後のイニングが悔しい。でもチームは必ず立て直して、もっといいプレーをすると思う。今は悔しい気持ちが強い」と振り返った。