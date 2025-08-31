◇ナ・リーグ ドジャース1―6ダイヤモンドバックス（2025年8月30日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は30日（日本時間31日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。3打数無安打1四球で連続試合安打が3で止まった。先発タイラー・グラスノー投手（32）が初回から右手から流血しながらも7回4安打3失点と好投したが、打線の援護なくチームは2連敗。現地放送席はこの結果に肩を落とした。

この日、地元メディア「スポーツネットLA」が試合を中継。実況をジョー・デイビス氏、解説を通算204勝のレジェンドOBのオーレル・ハーシュハイザー氏が務めた。

デイビス氏は「ドジャースはダイヤモンドバックス戦で2夜にわたってわずか1点しか得点していません。この試合も6対1で落としました」と暗い声で伝えた。

ハーシュハイザー氏は「天気は2日間とも素晴らしく、観客もたくさん入っていましたが、打撃陣は全く機能しませんでした。明日、ホームでの全敗は避けたいですね」とポツリ。デイビス氏は「山本に期待しましょう」と明日先発の山本由伸投手のピッチングに託した。

前日、打線は左腕スネルを援護できず今季7度目の零敗。この日は7回に1点こそ奪ったが、6安打で1得点のみと打線の弱さが目立った。