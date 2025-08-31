à¶âµûºÊá¤«¤é3Ç¯¡Ö¤Ê¤ó¤«¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×Ç¨¤ìÈ±¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤Î29ºÐ½÷Í¥¤ËµÓ¸÷¡ÖºÇ¹â¤Ëµ±¤¤¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹CM¤Ë»È¤¨¤ë¾Ð´é¡×
¿åÃå¤ä¥Þ¥ê¥ó¥¦¥¨¥¢¤Ç¾Ð´éÃÆ¤Þ¤»
¡¡29ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤¬²ÆÁ´³«¤ÎÇ¨¤ìÈ±¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¡£SNS¾å¤Ê¤É¤ÇÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Æ¤ò¡º¤Þ¤·¤¿¡¡¾¯¤·Åê¹Æ¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä♡(¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢1ËçÌÜ¤Î¼«Ê¬¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤µ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤ë)¡×¤Ê¤É¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¿åÃå»Ñ¤ä¥Þ¥ê¥ó¥¦¥¨¥¢»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿å¾åµþ¹á¡£¿å¤âÅ©¤ë¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖâÁ¤·¤¤¾Ð´é¤È²Æ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇºÇ¹â¤Ëµ±¤¤¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡ÖåºÎï¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃÆ¤±¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¿§¤Ã¤Ý¤¤¡¡¿å¤âÅ©¤ë¥¤¥¤½÷¡×¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹CM¤Ë»È¤¨¤ëÄø¤Î¾Ð´é¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿å¾å¤Ï2014Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£17Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö ¤ï¤í¤Æ¤ó¤«¡×¤Ç°Õ»×¤Î¶¯¤¤µ¢¹ñ»Ò½÷¤ò±é¤¸ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£22Ç¯¤ÎÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡Ö¶âµûºÊ¡×(Netflix)¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ê¿²ì¤µ¤¯¤é(¼Ä¸¶ÎÃ»Ò)¤ò»Ù¤¨¤ëËÅÄ½ÕÅÍ(´äÅÄ¹äÅµ)¤Î¸µÎø¿Í¡¦ºäÅì¿¿º»»Ò¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£23Ç¯5·î¤«¤é¡ÖÄ«¤À!À¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡×(Ä«ÆüÊüÁ÷)¤ÇÎ¹¥µ¥é¥À¥¬¡¼¥ë¥º¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£