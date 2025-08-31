韓国ドラマ「赤い袖先」第7話〜第11話【あらすじ】
ＢＳテレ東では、毎週月曜〜金曜 朝10時55分から、韓ドラ☆「赤い袖先」（主演：2PM／イ・ジュノ 全27話）を放送中！
「テレ東プラス」では、9月1日（月）〜9月5日（金）放送、第7話〜第11話のあらすじを紹介する。
【9月1日（月）放送 第7話】
恵嬪ホン氏の命を受けたドギムは、世孫派の秘密会議「同徳会」のために妓房に出入りするサンを尾行する。ドンノに見つかり殺されかけるドギム。サンは主人である自分を差し置き、母の命令を聞くのかと怒る。結局、サンはドギムを使い走りとして同徳会に迎え入れることに。
一方、英祖はサンに政務を任せる代理聴政を考えていた。
【9月2日（火）放送 第8話】
笄礼の日、恵嬪の指図で東宮と宮女の対面する順序が変更され、ドギムは恵嬪の前でサンと対面する。ドギムをサンの後宮に入れるという母の意図に気付く2人。
一方、サンが妓房通いをしていると和緩翁主が英祖に告げる。英祖はサンに禁足を命じた。部屋から一歩も外に出られないサンに、ドギムは「詩経」を読み聞かせる。
【9月3日（水）放送 第9話】
サンを助けて欲しいと頼むドギムに王妃は、自分をないがしろにして権勢を振るう和緩翁主を懲らしめる方法を探せと命じる。
朝鮮の養蚕を奨励する親蚕礼。王妃は、清国製の華麗な衣装で現れた和緩翁主を土下座させ叱りつける。和緩翁主のしつけを怠った過ちを英祖に謝罪する王妃。そして英祖にサンの禁足の解除を願う。
【9月4日（木）放送 第10話】
ドンノとドギムの仲を誤解し、不機嫌なサン。急きょドギムが呼ばれ、サンの沐浴の世話をすることになる。ドギムは湯を継ぎ足そうとして浴槽に落ち、あわてて服を着替えるハメに。
それ以来、サンはドギムが気になり勉強も手に付かない。宮女たちのおしゃべりに耳を傾け、世孫様をお慕いするというドギムの告白を聞いたサンは…。
【9月5日（金）放送 第11話】
サンは貴重な果物だったミカンを手に入れドギムに渡す。サンの自分に対する想いを知ったドギムは、頑なに受け取らない。サンの心は傷つく。
ドギムが王宮の門で男と親しく会話しているのを見たサンは機嫌を悪くする。男は再会したドギムの兄だったのだが…。サンはドギムに、お前のすべては私が決めると言い放って立ち去る。
出演
イ・サン：ジュノ（2PM）
ソン・ドギム：イ・セヨン
ホン・ドンノ：カン・フン
演出・脚本
演出／チョン・ジイン ソン・ヨナ
脚本／チョン・ヘリ
