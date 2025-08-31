¡Ö14/29¡×¤Î¾×·â¡Ä¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÎÂ¼¾å¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×1»î¹ç3¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÃÆ¤Ë¶ÃÃ²¤ÎÀ¼¡Ö¤Ò¤È¤ê1985ºå¿À¤«¤è¡×¡Ö³Ê¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¡×àÂçÂæÅþÃ£á¤Î²ÄÇ½À¤â
¡¡¢¡¥ä¥¯¥ë¥È5¡¼4¹Åç(30Æü¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜµå¾ì)
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´(·§ËÜ»Ô½Ð¿È)¤¬¾×·â¤Î1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Ìë¤ÎºÇ½ªÂÇÀÊ¤Ç11¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â¼¾å¤Ï¡¢2²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¥½¥í¥¢¡¼¥Á¡£3²ó2»à3ÎÝ¤Ç¤â¡¢¹ÅçÀèÈ¯º¸ÏÓ¤Î¹â¶¶¹·Ìé¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤òÂª¤¨¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ø¾¡¤Á±Û¤·2¥é¥ó¤ò±¿¤Ó¡¢Á°Ìë¤«¤é¤Î3ÂÇÀÊÏ¢È¯¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Âè3ÂÇÀÊ¤Î°ì¥´¥í¤ò¶´¤ó¤À8²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¤âº¸ÏÓ¡¦ÄÔÂç²í¤ÎÄ¾µå¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¤ÎÎ¥¤ì¶È¡£¿ÀµÜ¤Î±íÅÞ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï²¼È¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ê¤É¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢7·î29Æü¤Ë1·³Éüµ¢¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï¤ï¤º¤«1¡£¤·¤«¤·¡¢Éüµ¢½éÆü¤Ëº£µ¨1¹æ¤¬½Ð¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë29»î¹ç¤Ç14ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Äà³ÐÀÃ¾õÂÖá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£14ËÜ¤Ï¥»¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç6°Ì¥¿¥¤¡£1°Ì¤Îº´Æ£µ±ÌÀ(ºå¿À)¤Ï34ËÜ¤òÊü¤ÁÆÈÁö¾õÂÖ¤À¤¬¡¢19ËÜ¤Ç2°Ì¤Î¿¹²¼æÆÂÀ(ºå¿À)¤Ï¼ÍÄø·÷Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï»Ä¤ê»î¹ç¤Ï29¡£Éüµ¢¸å¤Î½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢Æ±¤¸¥Ú¡¼¥¹¤ÇÂÇ¤ÁÂ³¤±¤ì¤Ð30¹æ¤ÎÂçÂæÅþÃ£¤Î²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òDAZN¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¸ø¼°X¤¬¡Ö¿À¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²øÊª¡×¤ÈÂê¤·Æ°²è¤Ç¾Ò²ð¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂ¼¾å¤Î¤¤¤Ê¤¤¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«Â¼¾å2¿Í¤ËÊ¬Îö¤·¤ÆÍèÇ¯¤â1¿Í»Ä¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ó¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÎÂ¼¾å¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡×¡ÖÂ¼¾å³Ê¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ò¤È¤ê1985ºå¿À¤«¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£