ちいかわパッケージの「ネスカフェ ふわラテ」アソート、可愛すぎん...？壁紙や限定マグが当たるキャンペーンも見逃せない。

ネスレ日本は、2025年9月1日から「ちいかわ」とコラボレーションしたデザインの「ネスカフェ ふわラテ ちいかわアソートパック 15本入り」を数量限定で発売します。

パッケージもグッズもオリジナルデザイン

「ネスカフェ ふわラテ」シリーズは、お湯を注ぐだけでふわっとした泡とクリーミーな味わいを楽しめるスティックミックス製品。

今回発売される「ネスカフェ ふわラテ ちいかわアソートパック 15本入り」には、「ネスカフェ ふわラテ 4本」、「ネスカフェ ふわラテ ハーフ&ハーフ 4本」、「ネスカフェ ふわラテ まったり深い味 4本」、「ネスカフェ ふわラテ ほっこりカフェインレス 3本」の人気フレーバー4種がアソートされています。

希望小売価格は494円。

全国の主要スーパーマーケットのほか、通販サイト、ネスカフェ 原宿、ちいかわらんど、ちいかわマーケットで販売されます。

いずれの販売先においても、予定数量が無くなり次第、販売終了です。一部取扱いのない店舗があります。

オリジナルグッズが抽選で当たる！

購入すると、うれしい特典がもらえるキャンペーンも実施。

2025年9月1日から11月16日までの期間、対象商品（「ふわラテ」全種、「ネスカフェ ふわラテ ちいかわアソートパック 15本入り」）を購入した際のレシートを撮影し、特設サイト上にアップロードすると、ちいかわオリジナル壁紙やグッズが当たります。

・「ネスカフェ ふわラテ」×「ちいかわ」オリジナル壁紙

対象製品1個以上購入で、4種類の中から1種類を全員にプレゼント。1回の応募で1種の壁紙がランダムで当たります。

・「ネスカフェ ふわラテ」×「ちいかわ」オリジナル赤マグ

対象製品3個以上購入で、抽選で3333人に当たります。

なお、特設サイトは9月1日オープン予定です。

※価格はすべて税込みです。

（C）nagano / chiikawa committee

東京バーゲンマニア編集部