混ぜてチンして固めるだけ！焼かずに簡単！レンジとチョイスで作るクッキーチーズサンドのレシピ

混ぜてチンして冷やし固めるだけ！チョイスビスケットで作るクッキーチーズサンドのレシピをご紹介します。レンチンで出来るのでとっても簡単♪ふわっと香ばしいバター風味のビスケットで、甘酸っぱいクリームチーズケーキをサンドしました。ひんやり冷たくて、暑い日にもピッタリのデザートです♡

クッキーチーズサンドのレシピ

クッキーチーズサンドの材料（6個分）

・クリームチーズ 200g

・グラニュー糖 60g

・卵 2個

・生クリーム 200cc

・牛乳 大さじ2

・レモン汁 大さじ2

・薄力粉 30g

・チョイス 12枚

下準備

レンジ加熱できる角型【約16cm×16cm】に大きくカットしたラップを敷く。（ちょうどよいサイズの型がない場合は、保存容器などを使用してください。）

クッキーチーズサンドの作り方

クリームチーズを耐熱ボウルに入れ、レンジ600wで約40秒加熱する。ゴムベラがスッと通るくらいまで柔くなったら、全体をよく混ぜる。

グラニュー糖を加えゴムベラで混ぜる。

溶いた卵を少しずつ加えながら、泡立て器でよく混ぜる。

生クリーム、牛乳、レモン汁の順に加えその都度泡立て器でよく混ぜる。

薄力粉を網で振るいながら入れ、泡立て器でなめらかになるまで混ぜる。

生地を型に流し入れ、上からふんわりラップをかけてレンジ600wで5分加熱する。そのまま庫内に3分放置して取り出す。

真ん中に竹串を刺して、生の生地がついてこないか確認する。竹串に生地がつく場合は、追加で10〜20秒ずつ加熱して中まで火を通す。

チーズケーキの表面にチョイスを6枚並べラップをして冷蔵庫で1時間冷やす。ひっくり返して、裏面にもチョイスを6枚並べ冷蔵庫で一晩冷やし固める。

クッキーの形にそって、ブレッドナイフでカットしたら完成。

しっとり濃厚でクリーミー。甘酸っぱいクッキーチーズサンドの完成です。

さくっとした香ばしいビスケットに、ひんやりレモンの風味が効いたチーズケーキがよく合います。

小ぶりなのに、ずっしり食べ応えがあるので、おもてなしスイーツやティータイムにもぴったりです。

こちらのレシピでは、チョイスビスケットを使用してますが、お好みでオレオやビスコ、ロータスビスケットなどに変更もできアレンジ自在です。

ビスケットからはみ出した余分なチーズケーキは、スクエアカットしてカップに入れるとおしゃれな一口チーズケーキとしても楽しめますよ♡

チーズケーキの保存方法

食べきれなかったチーズケーキは、1個ずつラップに包んで密閉容器に入れて保存してください。

冷蔵保存の場合、賞味期限は約3〜5日。

冷凍保存の場合は約1ヶ月以内に食べきるのがおすすめです。食べる2〜3時間前に冷蔵庫に入れて自然解凍すると美味しくいただけます。

今回は、チョイスビスケットで作るクッキーチーズサンドをご紹介しました。

材料を順に混ぜて、レンチンして冷やし固めるだけのレシピなのでとっても簡単♪お菓子作り初心者の方にもお勧めです。

見た目も可愛いので、映える事間違いなし！

ひんやり美味しいクッキーチーズサンドを、ぜひ作ってみてくださいね。