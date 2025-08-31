今っぽ見えの引き算シャドウメイク3選

メイクアップアドバイザーの伊早坂美裕です。アイメイクといえば、目のキワから上に向かって綺麗にグラデーションを作るものと思っている方も多いのではないでしょうか？このアイメイクは最もスタンダードな方法なので、ダメではないのですが、垢抜けた今っぽ見えを目指すなら、他のメイクも試してみましょう！そこで今回は、今っぽ見えの引き算アイシャドウメイク3選をご紹介します。

1．ワンカラーなのに盛れる！こなれアイ

ワンカラーのアイメイクをこなれた印象に見せるためには、色選びがポイントです。濃いカラーを選んでしまうと、一昔前感が出てしまうので、ミディアムトーンのカラーを選びましょう。

また、クールトーンよりもウォームトーンを選んだ方が、より今っぽい雰囲気の目元に仕上がります。アイホール全体に広げたら、二重幅より少し幅広にもう一度アイシャドウを重ねます。

より立体感を出すために、目頭と目尻に小範囲に重ねましょう。下まぶたは、全体に広げた後、目尻にもう一度重ねましょう。涙袋をぷっくり見せたい場合は、最後に明るいハイライトカラーを涙袋にのせて完成です。

2．不器用さんでもOK！簡単縦割りグラデアイ

目の横幅を広げて見せることができる縦割りグラデーションですが、定番の横割りグラデーションと比べると、難しいと感じている方も多いのではないでしょうか？でも実は、誰でも簡単に縦割りグラデーションアイに仕上げる方法があるんです。

まず、目頭・中央・目尻の順で、明るい色・中間色・締め色を指でのせます。その後、何も付いていないアイシャドウブラシで、それぞれの色の境目を混ぜるようにぼかしたら完成です。

下まぶたは、目尻に締め色をのせて、目頭から中央には、ハイライトカラーをのせましょう。ハイライトカラーを、上まぶたの中央の上寄りにのせると、より立体感のある目元に仕上がります。

3．アイドル級！デカ目効果抜群アイ

アイドルのようなかわいいデカ目にするなら、この方法がオススメです。

まず、ベースカラーをアイホール全体から眉下辺りまで広めにのせて、ミディアムカラーでアイホール全体にグラデーションを作ります。

目頭と目尻の小範囲に締め色をのせて、ハイライトカラーを目頭横とアイホール中央にのせましょう。

下まぶたは、ベースカラーを下まぶた全体に幅広に広げ、ミディアムカラーをベースカラーの半分程の幅にのせます。

目尻に締め色をのせて、目頭から中央に向かって、ハイライトカラーをのせて完成です。

使用アイテム

今回使用したアイテムはこちらです。

・ディオールショウ モノ クルール755／ディオール

・メロウブラウンアイズ EX-2／ケイト

・ブラウンズ クリーミィペンシル BR303／ヴィセ

・シャープ ソ シンプル ウォータープルーフ ペンシル ライナー05／クリオ

・ハイパーリフトマスカラ ブラウンブラック／ディーアップ

いかがでしたか？今っぽ見えの引き算アイシャドウメイク3選をご紹介しました。スタンダードなグラデーションメイクばかりになってしまっている方は、ぜひチャレンジしてみてくださいね！