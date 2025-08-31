◇MLB ヤンキース 5-3 ホワイトソックス(日本時間31日、レート・フィールド)

ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手がホワイトソックス戦に「3番DH」でスタメン出場。4回に42号本塁打を放ち、球団の本塁打歴代5位にあと一本に迫っています。

4回、第2打席でシェーン・スミス投手の2球目チェンジアップを捉えると、打球はセンター方向へ。3試合ぶりとなる42号先制ソロを放ちました。

この一打でメジャー通算1119試合で357本塁打となったジャッジ選手。球団歴代5位のヨギ・ベラ選手の358本塁打にあと1本に迫りました

試合は2-2の延長11回に2者連続タイムリーなどで3点を追加。チームは7連勝で地区首位ブルージェイズに2ゲーム差に迫っています。

◇ヤンキース 球団本塁打記録(出場試合数)1位ベーブ・ルース659本(2084試合)2位ミッキー・マントル536本(2401試合)3位ルー・ゲーリッグ493本(2164試合)4位ジョー・ディマジオ361本(1736試合)5位ヨギ・ベラ358本(2116試合)