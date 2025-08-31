ジャッジが3試合ぶり42号 球団歴代5位まであと1本 ヤンキースは延長の末7連勝...首位と2差に接近
◇MLB ヤンキース 5-3 ホワイトソックス(日本時間31日、レート・フィールド)
ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手がホワイトソックス戦に「3番DH」でスタメン出場。4回に42号本塁打を放ち、球団の本塁打歴代5位にあと一本に迫っています。
4回、第2打席でシェーン・スミス投手の2球目チェンジアップを捉えると、打球はセンター方向へ。3試合ぶりとなる42号先制ソロを放ちました。
この一打でメジャー通算1119試合で357本塁打となったジャッジ選手。球団歴代5位のヨギ・ベラ選手の358本塁打にあと1本に迫りました
試合は2-2の延長11回に2者連続タイムリーなどで3点を追加。チームは7連勝で地区首位ブルージェイズに2ゲーム差に迫っています。◇ヤンキース 球団本塁打記録(出場試合数)
1位ベーブ・ルース659本(2084試合)
2位ミッキー・マントル536本(2401試合)
3位ルー・ゲーリッグ493本(2164試合)
4位ジョー・ディマジオ361本(1736試合)
5位ヨギ・ベラ358本(2116試合)