スマホは再び丸っこくなる…。 Galaxy来年モデルの角はより丸くなるかも
ふと気がつけば、今年も3分の2が終了。2025年も残すところあと4ヶ月となりました。9月にiPhone 17の発表が終われば、年末商戦があり、年があければSamsung（サムスン）のフラッグシップがまた回ってきます。
Galaxyの次モデル、Galaxy S26シリーズの高位機種Galaxy S26 Ultraの噂が聞こえてきました。どうやら、さらに丸っこくなるみたい。
角丸化したGalaxy Ultra
今年リリースされたGalaxy S25 Ultraは、前モデルから外観デザインが変わり4角が角丸になりました。前まではUltraはシュっとしたエッジがあることで基本モデルと差別化されていましたが、Galaxy S25からはどのモデルも角丸。
が、Android系リーカーで知られるIce Universe氏によれば、Galaxy S26 Ultraではその角丸がより一層丸くなるといいます。
角が丸くなると、小さなバッグやポケットにしまいやすい（ひっかかりにくい）という利点がありますが、どうやらさらなる丸化は端末がより薄くなることに関係しているよう。より薄く、より角を丸っこくすることで、手で持ったときに馴染みがいい上に、より洗練された外観になるようだと。
iPhoneも丸化？
もうすぐ発表されるiPhone 17シリーズ。その先には、2027年の20周年記念iPhoneが控えています。かなり気の早い話ですが、この20周年記念iPhoneは、iOS 26で導入されるLiquid Glassデザインとの相性を念頭に、ディスプレイのエッジが湾曲している丸っこい端末デザインになると噂されています。
そういえば、今夏発表されたPixel Watch 4もディスプレイがドーム型になり丸っこいデザインになりましたね。
これから数年、ガジェットは丸っこいのがトレンドになるのかもしれません。
Source: Android Police