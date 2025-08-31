ついに専用品出たよ〜！入れてフタするだけで楽ちん！余らせがちなアレの100均保存容器
商品情報
商品名：餃子の皮 保存ケース W
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：幅126×奥行146×高さ50mm
販売ショップ：セリア
シンプルに見えて使い手目線！セリアで見つけた餃子の皮専用ケースが便利♡
特定の食品にフォーカスした保存容器が豊富なセリア。またまた気になるアイテムを発見しました！
今回ご紹介するのは、こちらの『餃子の皮 保存ケース W』という商品。餃子の皮を入れるための専用ケースです。
価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。
サイズは約幅126×奥行146×高さ50mmとなっています。
標準的なサイズの皮なら難なく入りそうですが、大判サイズの皮の場合、商品によってはサイズが収まりきれない可能性もありそうです。
しずくのような形で取り出す際も楽！蓋をしっかり閉じて品質もキープしやすい◎
31枚入りの標準的なサイズの餃子の皮が全て入りました。
餃子の皮は打ち粉がついているためラップで包みにくく、かといって開封した袋のままだと乾燥しやすいのが気になりますよね。
その点、これは入れるだけで楽ちん！蓋をしっかり閉じて冷蔵庫で保存できるので、品質もキープしやすいです。
▶余った餃子の皮のアレンジレシピ
また、しずくのような形になっているため容器に指を滑り込ませやすく、皮を1枚ずつスムーズに取り出せるのが嬉しいポイント！
蓋も指を引っ掛けて開けやすく、ストレスフリーな使い心地です。
食洗機、食器乾燥機の使用ができないのが唯一残念なポイントではありますが、その点をカバーするほど便利だなと感じました！
今回は、セリアで見つけた『餃子の皮 保存ケース W』をご紹介しました。
餃子の皮を余らせてしまうのにお悩みの方、保管方法にお悩みの方にとてもおすすめです。セリアでお買い物する際に、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。