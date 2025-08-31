TikTok¤Ç¤âÏÃÂê¤Îseju¤ÎÂç·¿¿·¿Í¡¦¹ÂÃ¼°ª¤¬Áá¤¯¤â2ÅÙÌÜ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡ª¡ÖÈ¡´Û¤Ç¥«¥Ë¤ÈÀ¸¥Ë¥·¥ó¤òËþµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
TikTok¤Ç¤âÏÃÂê¤Îseju¤ÎÂç·¿¿·¿Í¹ÂÃ¼°ª¤¬9·î1Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤37¹æ¡Ù¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£
¥µ¥é¥µ¥é¹õÈ±¥í¥ó¥°¤È¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¹ÂÃ¼°ª¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éºÇÂ®¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£È¡´Û¤Ç¸«¤»¤¿¡¢³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤Îµ°À×¤È¤Ï¡©
¢£¥³¥Ê¥ó±Ç²è¤ÎÀ»ÃÏ½äÎé¤Îµ¤Ê¬
¡½¡½º£²ó¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÈ¡´Û¥í¥±¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
¹ÂÃ¼¡¡Á°²ó¤¬±âÈþÂçÅç¤ä²Æì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿¿µÕ¤ÇËÌ¤Ë¹Ô¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼Â¤ÏÈ¡´Û¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹Ô¤¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ÇÃåÎ¦¤¹¤ëÄ¾Á°¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢aiko¤µ¤ó¤Î¡ØÁê»×Áê°¦¡Ù¡£¤½¤ì¤¬¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó 100Ëü¥É¥ë¤Î¸ÞÎÇÀ±¤ß¤Á¤·¤ë¤Ù¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Ã¡¢È¡´Û¤Ã¤Æ±Ç²è¤Î¥³¥Ê¥ó¤ÎÉñÂæ¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤Ã¤ÆµÞ¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥³¥Ê¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£
¹ÂÃ¼¡¡Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£È¡´Û¤¬ÉñÂæ¤Î¤³¤Î±Ç²è¤â¤â¤Á¤í¤ó¸«¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëºäÆ»¤äÈ¡´Û»³¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇÀ»ÃÏ½äÎé¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ï¡©
¹ÂÃ¼¡¡¿¹¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¿åÃå¤Ç»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãî¤¬Â¿¤¯¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥Ö¤¬¼Ö¤ÎÃæ¤Ë¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥ì¥ÕÈÄ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£»É¤µ¤ì¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»ä¤¬°ìÈÖËÉ¸æÎÏ¥¼¥í¤Î³Ê¹¥¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤º¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãî¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½³¤¤ä¼«Á³¤Î¥í¥±¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¡©
¹ÂÃ¼¡¡ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Âçºå¤Ç°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¤ì¤¤¤Ê³¤¤äÀî¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â²Æì¤ä±âÈþ¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤ì¤¤¤Ê³¤¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤à¤·¤íÆþ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¡¢¿©¤ÙÊª¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡©
¹ÂÃ¼¡¡¥«¥Ë¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡»£±ÆÁ°¤«¤é¡Ö¥«¥Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤Ï¤Ã¡¢È¡´Û¤Ã¤Æ¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¥«¥Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤Ã¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¾ø¤·¥¬¥Ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤à¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÀÚ¤ìÌÜ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢Ìµ¸Â¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥«¥Ë¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Í¡£
¹ÂÃ¼¡¡¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ç¥«¥Ë¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªÀµ·î¤È¤«¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤Ç¤º¤Ã¤È¥«¥ËÆé¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Âçºå¤Î¤«¤ËÆ»³Ú¤âÀÎ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½³¤Á¯Á´ÈÌ¹¥¤¤Ê¤Î¡©
¹ÂÃ¼¡¡¹¥¤¤Ç¤¹¡£È¡´Û¤È¤¤¤¨¤Ð³è¥¤¥«¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¤¢¤Þ¤ê³Í¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤º»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¶õ¹Á¤Î¤ª¤¹¤·²°¤µ¤ó¤Ç¿©¤Ù¤¿µû¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡¡¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½À¸¥Ë¥·¥ó¤Î¤³¤È¤«¤Ê¡©
¹ÂÃ¼¡¡¤½¤ì¤À¡ª¡¡À¸¥Ë¥·¥ó¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢3²ó¤â¤ª¤«¤ï¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½²¿¤«È¡´ÛÅÚ»º¤ÏÇã¤Ã¤¿¡©
¹ÂÃ¼¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çã¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤ã¤¬¥Ý¥Ã¥¯¥ë¤ò¼Â²È¤ä¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤Ë¡£¤¢¤È¤Ï¥á¥ë¥Á¡¼¥º¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ä¥é¥¹¥¯¡£½é¤á¤Æ¤Î¾ì½ê¤À¤È¤Ä¤¤Çã¤¤¤¹¤®¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤½¤Î¾ì½ê¤ò´¶¤¸¤ÆÉ½¾ð¤òºî¤ë
¡½¡½º£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¼«¿È¤ÇÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡£
¹ÂÃ¼¡¡É½¾ð¤Ç¤¹¤Í¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦´é¤ò¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤ò´¶¤¸¤ÆÉ½¾ð¤òºî¤ë¤È¤¤¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò»£±Æ¤Î¤È¤¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤é¡ÖÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¹¥¤¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡©
¹ÂÃ¼¡¡É½»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¿åÃå¤«Í¼·Ê¤Î¹õ¤Î¾®²ÖÊÁ¤Î¿åÃå¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿¹¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¿åÃå¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤ëÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼¡¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤Ï¡©
¹ÂÃ¼¡¡»ä¡¢¥¤¥ë¥«¥·¥ç¡¼¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«»°ÂðÅç¤Ç¥¤¥ë¥«¤È°ì½ï¤Ë±Ë¤®¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£³¤³°¤À¤Ã¤¿¤é¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¡¢¤¤ì¤¤¤Ê³¤¤Î¤¢¤ëÅç¹ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£´Ú¹ñ¤ÈÂæÏÑ¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¥ê¥¾¡¼¥È´¶¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¿åÂ²´Û¤â¤è¤¯¹Ô¤¯¤ó¤À¤è¤Í¡£
¹ÂÃ¼¡¡¤Ï¤¤¡¢¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥¢¥Ñ¡¼¥¯ÉÊÀî¤Î¥¤¥ë¥«¥·¥ç¡¼¤â¸«¤Þ¤·¤¿¡£¸÷¤ò»È¤Ã¤¿±é½Ð¤Ç¤È¤Æ¤â¸½ÂåÅª¤Ç´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ï³ûÀî¥·¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Î郄Ìî¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤ÈÃç¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡©
¹ÂÃ¼¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤Ï±Ñ»ú¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç²¿ÅÙ½ñ¤¤¤Æ¤â¡ÖMao¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÊ¿²¾Ì¾¤Ç¡Ö¤¿¤«¤Î¤Þ¤ª¡×¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬µÕ¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤ªÇñ¤Þ¤ê²ñ¤â¤·¤¿¤È¤«¡©
¹ÂÃ¼¡¡¤Ï¤¤¡£25»þ¤«¤é¤Õ¤¿¤ê¤ÇÇÛ¿®¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢2»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¤º¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤ÆÄ«¤Î4¡Á5»þ¤Þ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
¹ÂÃ¼¡¡º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦Âç¿Í¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯2²óÌÜ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ËÒÌî¹á»Ò
¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿±ßÃ«ÊâÈþ
¢£¹ÂÃ¼ °ª¡ÊAoi MIZOBATA¡Ë
2001Ç¯5·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì
ÂçºåÉÜ½Ð¿È ¿ÈÄ¹163Ñ
·ì±Õ·¿¡áA·¿
¼ñÌ£¡á´äÈ×Íá¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢¿åÂ²´Û¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹½¸¤á
ÆÃµ»¡á¥»¥ë¥Õ¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó
¸ø¼°Instagram¡Ú@aoi_mizobata¡Û
¸ø¼°TikTok¡Ú@aoi_mizobata¡Û
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾»³ËãÈþ¡¡»£±Æ¡¿ ·§Ã«´Ó