近年、子どもの教育環境を重視した「海外への教育移住」に関心が寄せられている。なかでも、注目を集めている国のひとつがマレーシアであろう。

EF English Proficiency Index（EF EPI）2024年版によると、マレーシアの英語力は世界116カ国中26位（日本は92位）、アジアではシンガポール、フィリピンに次いで3位にランクしている。

また、マレーシアの民族構成はマレー系約70％（先住民12％を含む）、中華系約23％、インド系約7％となっており、英語力だけでなく、多民族国家ならではの多様な文化や価値観に触れることで、「わが子に国際的な感覚を身につけてほしい」と願う親にとって、マレーシアは「魅力的な教育移住先」のひとつと言えるのかもしれない。

この記事では、マレーシア移住3年目を迎えるみずもと氏が、子どもたちをマレーシアのインターナショナルスクールに通わせた経験から、「日本の教育事情と違って驚いたこと」について述べる。

クラスの半数近くが転校

「ママ、あの子とあの子も転校するんだよ」

マレーシアのインターナショナルスクールに入学して1年目の最終登校日のこと。子どもたちの報告に驚きました。

当時小学3年生だった上の子のクラス二十数人中5人以上、年長だった下の子のクラスではクラスの半数近くもの同級生が転校するというのです。

「それだけの人数がいっきに転校するなんて、この学校に何か問題があるのだろうか？」

不安に感じた私の目に飛び込んできたのは、保護者グループチャットでのこんなやりとりでした。

「来年度から子どもがもっとやりたいことを学べるように、●●という学校に転校します！ また近くで集まるときは声をかけてね！」

「中国語を本格的に学ぶために、●●という学校に転校します！ クラスメイトの●●と●●も同じ学校に行くことが決まっているのよ！」



転校する同級生の親御さんたちから届いたのは、とても前向きなメッセージでした。

転校する側、残る側、ともにさっぱりしている

それに対するほかの親御さんからの返事も、

「淋しくなるけれど元気でね！」

「新天地で子どもたちがうまくやれますように！！」



と、湿っぽさがなく、誤解を恐れずに言えば双方とてもさっぱりしているように感じたのです。



インターナショナルスクールの教室の一角にある読書スペース。生徒たちはクッションや床に座ってリラックスした時間を過ごす（写真：筆者撮影）

日本で学生時代を過ごした私にとって、「転校」というのは「珍しいこと」でした。

それこそ「親の仕事の都合で」「家族で引っ越すことになったので」というように、「やむを得ない事情」で行われることが多かった印象があります。

時代もあったのでしょうが、一度同じ学校に入ったら、特別な事情がない限り卒業まで在籍しているのが「普通」でした。

「子どもが主役」の転校は「当然の選択」

ところが、マレーシアに来てみたら、「子どもの適性や興味」に合わせて気軽に転校する家庭が多いことに驚きました。まさに「子どもが主役」の転校です。

あるマレーシア人家族の話です。

娘さんが中華系の公立小学校に入学したところ、1クラス50人に対して先生が1人、かつ宿題量も多く、時に厳しい指導も辞さない学校の方針に馴染めなかったそうです。

このままでは、彼女が持って生まれた独創性や創造性が損なわれてしまう、と親御さんが危惧し、親子で話し合い、彼女はホームスクールに転校しました。

昼食は生徒が自ら作る、学習スピードに合わせて個別に対応してもらえる、そんな少人数制のホームスクールでの日々で彼女は再び自信を取り戻していったそうです。

1年以上通ったのち、彼女は将来やりたいことを見据えてイギリス式のカリキュラムを採用したインターナショナルスクールに転校しました。

そのスクールでは「マインクラフト」（ブロックでできた世界で自由に冒険・建築・生活できるサンドボックス型のゲーム）を利用した授業も行われているそうで、彼女は「学校がすごく楽しい」と親御さんに話しているそうです。

この話を聞いて感じたのは、「転校」という選択肢がマレーシアでは肯定的に受け止められているということです。

「もっと良い環境があるのに、なぜ転校しないの?」

「石の上にも三年」という言葉がある日本では、ひとつの場所である程度頑張ることを求められているように感じると友人に告げたところ、「子どもにとってもっと良い環境があるのなら、なぜ転校しないの？」と尋ねられました。

また、別のマレーシア人家族とお会いしたときに、「より子どもに合った学校に、最近転校したばかりだ」とお話をうかがいました。

今の学校に入学して3年目、そろそろ他の学校のことも調べてみたいと思っていた私と夫は「その学校、どうですか？」と、気軽に尋ねました。

すると、返ってきたのは意外な言葉でした。

「Depends on you」

すなわち「あなた方次第」という意味ですが、「お子さんの学校はどう？」と尋ねた複数のマレーシア人家族から共通して、この言葉が最初に返ってきたのです。

「あなたたち家族が何を大事にしたいかによるよ」

「お子さんの性格次第かな」



そう前置きしたうえで、「我が家の場合は」「うちの子の場合は」と話し始めます。

見えてきた「マレーシアならではの事情」

最初は彼らがなぜわざわざ前置きするのか不思議だったのですが、話を聞いているうちに「マレーシアならではの事情」が見えてきました。

2024年9月の英語メディアの報道によると、3歳から18歳までの生徒を対象としたインターナショナルスクールはマレーシア国内に約348校。それ以外にも公立学校、私立学校、ホームスクールなどがあります。

マレーシアの公立小学校には、マレー語で授業を行う「国民学校」、中国語の「国民型中国語学校」、タミル語の「国民型タミル語学校」の3種類があります。

それぞれ公的に認められ、言語や文化を継承する役割を担っています。



国民型中国語学校の体育館。舞台上の幕には中国語が（写真：筆者撮影）

一方で、中等教育（中学校・高校）に進むと、ほとんどの公立学校ではマレー語が主な教授言語となります。

そのため、ご家庭の方針で、子どもが英語や母語で学べるよう私立学校やインターナショナルスクールへの進学を選ぶケースがあります。

多民族国家ならではの特殊な事情の中で、各家庭が主体的に進路を決めていく必要がある。だからこそ、「Depends on you」という言葉がしっくりくるし、「自分たちがどうしたいか」を考える習慣が根付き、転校という選択肢を肯定的に受け止められるようになるのかもしれません。

もちろん、すべてのマレーシア人がそういう考えをもっているというわけではありません。

ですが、私が出会ったマレーシア人の友人たちを見ていると、多様な文化・価値観が共存するマレーシアという国だからこそ、「これが唯一の正解」というものがないのだと感じることが多々あります。

「人と比べても仕方ない」という姿勢も、ここにルーツがあるのではないでしょうか。



マレーシア国内には海外大学の分校も（写真：筆者撮影）

「転校が肯定的に受け止められる」「教育の選択肢が多い」こともあり、日本から教育移住してきたご家族でも、1年未満で別のインターナショナルスクールに転校される方も一定数いらっしゃいます。

教育は「受ける側」が選べるのが魅力のひとつ

転校の理由は、

「子どもの性格を考えると新しい学校のほうが伸び伸びできると感じたから」

「子どもの性格を考えるとより少人数で手厚くサポートしてくれる新しい学校のほうが良いと感じたから」



など、お子さんの適性を考えてのものであったり、

「日本に帰国する前に、日本人学校で1年間日本式の教育に慣れておいたほうが、帰国後のストレスが少ないから」

「大学受験を考えると、新しい学校のカリキュラムのほうが、進路の選択肢が増えるから」



など、進路を考えてのものなど、ご家族によって本当にさまざまです。

「自分たち次第」で教育を主体的に選ぶことができ、その決断を自然に受け止めてもらえる環境。それも「マレーシア教育移住」の魅力のひとつなのかもしれません。

（みずもと まい ： マレーシア在住ライター）