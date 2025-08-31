今日31日も午前中から猛暑日(最高気温35℃以上)が続出しています。熊谷市で気温が35℃以上となり、今年47日目の猛暑日となっています。熊谷市のこれまでの年間猛暑日日数の最多記録は2024年の計46日で、今年は年間の猛暑日日数が統計開始以来、最多となりました。午後はさらに気温が上がり、危険な暑さとなりますので、熱中症に警戒が必要です。

今日31日も午前中から猛暑日続出 熊谷市で年間猛暑日日数が過去最多

今日31日も午前中から気温がグングン上がり、猛暑日が続出しています。



正午までの最高気温は、名古屋市で37.9℃、山梨県甲州市勝沼で37.6℃、埼玉県鳩山町や東京都八王子市で37.3℃などとうだるような暑さとなっています。



また、熊谷市では35.9℃まで上がり、今年47日目の猛暑日となっています。熊谷市でこれまでの年間猛暑日日数最多は2024年の計46日で、今年は年間の猛暑日日数が統計開始以来、最多となりました。

午後はさらに危険な暑さ 40℃に達する所も

午後はさらに危険な暑さとなるでしょう。



最高気温は、名古屋市で40℃、岐阜市で39℃、熊谷市や京都市、大阪市で38℃と体温を超えるような暑さとなる見込みです。東京都心や前橋市では37℃と体温並みの暑さとなりそうです。



熱中症警戒アラートが28都府県(茨城県、群馬県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、長野県、山梨県、静岡県、愛知県、三重県、新潟県、石川県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、鳥取県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、大分県、宮崎県、鹿児島県(奄美地方除く))に発表されています。



熱中症に厳重な警戒が必要です。

熊谷市ではさらに猛暑日日数が増える見込み

9月のスタートも熊谷市では猛暑となるでしょう。特に2日(火)は39℃と40℃に迫る暑さとなりそうです。4日(木)からはいったん猛烈な暑さは解消されますが、7日(日)は再び猛暑日となりそうです。



9月に入っても猛暑日日数はさらに増える見込みです。引き続き体調管理にご注意ください。