端を切り取ると…？2WAYで使える100均保存袋が秀逸だった

ダイソーをパトロール中に見つけたこちらの商品。ぱっと見はなんてことない不織布の袋かな〜と思いますが、とある仕掛けが隠されたアイデアグッズだったんです！平袋としても巾着袋としても使えちゃう2WAY仕様。靴袋ですが、工夫次第で様々な使い方ができます。詳しくチェックしていきましょう♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：靴収納袋（37cm×30cm、5枚）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：37cm×30cm

内容量：5枚

販売ショップ：ダイソー

なんてことない袋だと思ってたけど…とんだ仕掛けが隠れてた！

ダイソーをパトロール中に見つけたこちらのアイテム。一見、ただのシンプルな不織布の袋かな〜と思ってしまう商品ですが、なんとこれ、地味にすごいアイデアが隠されている商品だったんです！

今回ご紹介するのは、その名も『靴収納袋（37cm×30cm、5枚）』。材質はポリプロピレンで、お値段は￥110（税込）です。

袋の入り口部分を見てみると、極細の紐が通っています。そしてなんと、その紐が通った袋の端を手でちぎることで、内蔵された紐が引っ張れるようになるんです！この巾着袋に早変わりするアイデアには驚きました。

平袋・巾着袋の2WAYで使える！ダイソーの『靴収納袋（37cm×30cm、5枚）』

実際に袋を使っていきます。まずは平袋として使用し、サンダルを収納してみました。

靴の収納可能サイズは約25cm以下。今回は25cmのサンダルを収納してみましたが、ゴツゴツとしたデザインも相まってか、ややギリギリの印象…筆者的にはもう少し大きいサイズの袋が出ると嬉しいな〜という感想です。

バッグの収納もできそうだったので、試しに入れてみました。ランチトートだと少しキツイと感じたので、小さめのポシェットくらいならいけそうな雰囲気です。

袋を巾着仕様にすると、中身が飛び出してくる心配が減るので使いやすいです。袋自体が薄手なので、中身が透けて見えて管理しやすいのも◎押入れや靴箱などの収納にはもちろん、旅行やフィットネスに行く際のカバンの整理にも活躍しそうです♪

今回はダイソーの『靴収納袋（37cm×30cm、5枚）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。