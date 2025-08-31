¡Øµ¡³£¤¸¤«¤±¤Î¥Þ¥ê¡¼¡Ù¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷³«»ÏÌÜÁ°¡ª¥Þ¥ó¥¬Park¤ÇÁ´ÏÃÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ÇòÀô¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥á¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¡¦¥Þ¥ó¥¬Park¤Ç¤Ï¡¢¡Øµ¡³£¤¸¤«¤±¤Î¥Þ¥ê¡¼¡Ù¤ÎTV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤òÁ´ÏÃÌµÎÁ¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë(¢¨FREE¥³¥¤¥ó¾ÃÈñ¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤ò´Þ¤à)¡£´ü´Ö¤Ï9·î1Æü(·î)¤«¤é9·î30Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¡£
¡Øµ¡³£¤¸¤«¤±¤Î¥Þ¥ê¡¼¡Ù¤Ï·î´©LaLa¤Ë¤Æ2020Ç¯¡Á2023Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢¤¢¤¤â¤ÈÌÀ´õ¤Ë¤è¤ë¾Ð¤Ã¤Æ¥¥å¥ó¤¹¤ëºÇ¶¯¥é¥Ö¥³¥á¡£2025Ç¯10·î¤«¤éTV¥¢¥Ë¥á¤¬TOKYO MX¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¢BS¥Õ¥¸¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Øµ¡³£¤¸¤«¤±¤Î¥Þ¥ê¡¼¡Ù¤¢¤¤â¤ÈÌÀ´õ
¸µÅ·ºÍ³ÊÆ®²È¤Î¥Þ¥ê¡¼¤Î¿·¤·¤¤»Å»ö¤Ï¡¢ÂçºâÈ¶¤ÎÀ×·Ñ¤®¡¦¥¢¡¼¥µ¡¼¤ÎÀìÂ°¥á¥¤¥É¡£¤¿¤À¤·¥¢¡¼¥µ¡¼¤ÏÎä¹ó¡õ¥Éµé¤Î¿Í´Ö·ù¤¤¤Î¤¿¤á¡¢¥Þ¥ê¡¼¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤Èµ¶¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë!!¿Í´Ö¤À¤È¥Ð¥ì¤¿¤éÂ¨½è·º¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¥¢¡¼¥µ¡¼¤ÏÌµµ¡Êª¤Ë¤ÏÄ¶ÀäÍ¥¤·¤¯¡Ä¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ®°¦¥ë¡¼¥È!?
¡Øµ¡³£¤¸¤«¤±¤Î¥Þ¥ê¡¼¡Ù¤Ï·î´©LaLa¤Ë¤Æ2020Ç¯¡Á2023Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢¤¢¤¤â¤ÈÌÀ´õ¤Ë¤è¤ë¾Ð¤Ã¤Æ¥¥å¥ó¤¹¤ëºÇ¶¯¥é¥Ö¥³¥á¡£2025Ç¯10·î¤«¤éTV¥¢¥Ë¥á¤¬TOKYO MX¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¢BS¥Õ¥¸¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Øµ¡³£¤¸¤«¤±¤Î¥Þ¥ê¡¼¡Ù¤¢¤¤â¤ÈÌÀ´õ
¸µÅ·ºÍ³ÊÆ®²È¤Î¥Þ¥ê¡¼¤Î¿·¤·¤¤»Å»ö¤Ï¡¢ÂçºâÈ¶¤ÎÀ×·Ñ¤®¡¦¥¢¡¼¥µ¡¼¤ÎÀìÂ°¥á¥¤¥É¡£¤¿¤À¤·¥¢¡¼¥µ¡¼¤ÏÎä¹ó¡õ¥Éµé¤Î¿Í´Ö·ù¤¤¤Î¤¿¤á¡¢¥Þ¥ê¡¼¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤Èµ¶¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë!!¿Í´Ö¤À¤È¥Ð¥ì¤¿¤éÂ¨½è·º¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¥¢¡¼¥µ¡¼¤ÏÌµµ¡Êª¤Ë¤ÏÄ¶ÀäÍ¥¤·¤¯¡Ä¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ®°¦¥ë¡¼¥È!?