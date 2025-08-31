「このアイデア斬新すぎる♡」お気に入りのアレを持ち運べる100均ジップバッグ
商品情報
商品名：ジップバッグ 2P ハトメ付
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：大バッグ 110×75mm、小バッグ 85×65mm
入り数：大バッグ1枚、小バッグ1枚、チェーン1個
販売ショップ：セリア
普通のものと一味違う！セリアの『ジップバッグ 2P ハトメ付』
ジップ付きバッグの種類が豊富なセリア。先日、普通のジップバッグとは一味違う商品を発見しました。
今回ご紹介するのは『ジップバッグ 2P ハトメ付』という商品。ハトメやチェーンが付いた、小さいサイズのジップバッグです。
価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、推し活グッズ売り場に陳列されていました。
大サイズと小サイズのジップバッグが1枚ずつと、チェーンがセットになっています。
大バッグのサイズは110×75mm、小バッグは85×65mmとなっています。
バッグの端にハトメが付いているのが、この商品の最大の特徴！
ボールチェーンを通すことで、そのままキーホルダーとして使うことができますよ。
お気に入りのカプセルトイや缶バッジを入れて持ち運べる♡
張りのある硬めの袋で、一般的なビニール袋よりもやや丈夫です。
ある程度サイズに融通が利くので、缶バッジやミニサイズのマスコットを入れられます。
また、透明度が高いので、中身をきれいに見せることができるのもいいなと思いました！
ボールチェーンがピンク色で存在感があるのも高評価ポイント！
お気に入りのカプセルトイや缶バッジを可愛く持ち運べます♡
ただ、ボールチェーンが1つしか付属していないのがちょっぴり残念かなと思います。
手持ちのボールチェーンを使えば済みますが、せっかく色が可愛いので2つ付いてきたらより嬉しいです。
今回は、セリアの『ジップバッグ 2P ハトメ付』をご紹介しました。
自分で穴を開けてハトメを付けるのは不器用な筆者にとってはハードルが高いので、最初から完成品を使えるのはありがたいです！ビーズやデコパーツも一緒に入れて、オリジナルのシャカシャカキーホルダーを作ってもいいかもしれません♡
気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。