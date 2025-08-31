「このアイデア斬新すぎる♡」お気に入りのアレを持ち運べる100均ジップバッグ

セリアで見つけた小さなジップバッグ。よく見ると穴が開いていて、ハトメが付いていました。実はこれ、カプセルトイを入れられるジップバッグ♡ボールチェーンも付いているので、キーホルダーとして持ち運ぶことができます！丈夫な素材で透明度も高く、お気に入りのアイテムをきれいに見せることができますよ！

商品情報

商品名：ジップバッグ 2P ハトメ付

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：大バッグ 110×75mm、小バッグ 85×65mm

入り数：大バッグ1枚、小バッグ1枚、チェーン1個

販売ショップ：セリア

普通のものと一味違う！セリアの『ジップバッグ 2P ハトメ付』

ジップ付きバッグの種類が豊富なセリア。先日、普通のジップバッグとは一味違う商品を発見しました。

今回ご紹介するのは『ジップバッグ 2P ハトメ付』という商品。ハトメやチェーンが付いた、小さいサイズのジップバッグです。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、推し活グッズ売り場に陳列されていました。

大サイズと小サイズのジップバッグが1枚ずつと、チェーンがセットになっています。

大バッグのサイズは110×75mm、小バッグは85×65mmとなっています。

バッグの端にハトメが付いているのが、この商品の最大の特徴！

ボールチェーンを通すことで、そのままキーホルダーとして使うことができますよ。

お気に入りのカプセルトイや缶バッジを入れて持ち運べる♡

張りのある硬めの袋で、一般的なビニール袋よりもやや丈夫です。

ある程度サイズに融通が利くので、缶バッジやミニサイズのマスコットを入れられます。

また、透明度が高いので、中身をきれいに見せることができるのもいいなと思いました！

ボールチェーンがピンク色で存在感があるのも高評価ポイント！

お気に入りのカプセルトイや缶バッジを可愛く持ち運べます♡

ただ、ボールチェーンが1つしか付属していないのがちょっぴり残念かなと思います。

手持ちのボールチェーンを使えば済みますが、せっかく色が可愛いので2つ付いてきたらより嬉しいです。

今回は、セリアの『ジップバッグ 2P ハトメ付』をご紹介しました。

自分で穴を開けてハトメを付けるのは不器用な筆者にとってはハードルが高いので、最初から完成品を使えるのはありがたいです！ビーズやデコパーツも一緒に入れて、オリジナルのシャカシャカキーホルダーを作ってもいいかもしれません♡

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。