溺愛ヒューマンラブコメディ♪『「溺愛して育てた野生児が思春期になりまして』、9/1連載開始
白泉社が運営する総合エンタメアプリ・マンガParkにて『溺愛して育てた野生児が思春期になりまして』(あるふぁ)の連載が2025年9月1日(月)よりスタートする。毎週月曜更新予定。
【あらすじ】
ある朝。美春は、弟の望から「キスして欲しい」とねだられる。頬にキスする美春だが、望から「口にキスして欲しい」とねだられる。「家族とのキスは頬まで」と断固拒否する美春。「俺は美春が特別に大好きなの」「私も望を世界で一番愛しているわ」…その後に続く美春は感慨深そうに「最初は会話すら出来なかった望が、キスに興味を持つ日が来るなんて…」と言うが…。
マンガParkでは、『溺愛して育てた野生児が思春期になりまして』の新連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施。9/1〜9/7の期間限定＆読めば必ずコインがもらえるBIGチャンスとなっている。各詳細はマンガParkアプリにて。
