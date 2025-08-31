ちょっと会話をしただけですぐに勘違いをする男性は、女子にとっては敬遠したい存在だと思います。仕事上、愛想よくやりとりを行うのは社会人としてのマナーですが、それを「俺のこと好きなの？」と受け取られてしまったら、気持ち悪すぎますよね……。

今回は、勘違い上司のヤバさを新人に伝えた話をご紹介いたします。

「これまで何人が被害に遭ったことか…」

「職場の上司が勘違い男で、女子社員全員が困っています。ちょっと笑顔で挨拶をしたり、感謝の言葉を伝えたりしただけで『俺のこと好きなんだろ？』って言ってくるんです。もちろん上司を好きな人なんて誰一人いないから、みんな困惑してるし、上司が気持ち悪くて仕事に行きたくないと言い出す子までいて……。この前、事情を知らない新人の女の子は、その上司と笑顔で会話していたため、すぐさま呼び出して説明。説明を聞いた新人の子は、まさかそこまでとは思っていない様子だったけど『これまで何人が被害に遭ったことか……』という私の言葉を聞いて、ようやくヤバい男だというのが伝わったみたい。次なる被害者が出ないことを祈るばかりです……」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 人として普通にコミュニケーションをとっただけで、好きだと勘違いされたら気持ち悪すぎますね。

