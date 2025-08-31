歌手の和田アキ子（75）が31日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。同番組の第1回放送での自身の発言を謝罪する場面があった。

今年10月5日に、番組は40周年を迎えるという。1985年10月6日に第1回放送が始まっており、当時の映像が披露された。

和田は初回から「休もうと思って」と前日は広島で仕事があったが台風の影響で新幹線で新大阪に宿泊したが、その日の朝は番組に間に合わせるため「5時半に起きて。機嫌悪いよ、わたしは本当に」とぼやいていた。さらに観覧客にも「この台風の雨でよく来れるね、あなたたちも。家にいりゃあいいだろ。他にすることあるでしょ。アイロンかけたり」などと言いたい放題だった。

また現在ではおなじみとなった「おまかせポーズ」のピースサインも、初回はピースでなく、親指を立てるグッドサインをしていたことも明かされた。

VTRを見た和田は「えーっこれだったんだ。そうだったんだ。覚えてない」「なんでこれになったんやろ」と驚いた様子。「この番組に関して何も言われたことない」と続けた。

「それより第1回目、あんな早口で。あんな来てくださったお客さまに失礼なこと言ってんのね」と反省し、「申し訳ございませんでした」と深々と頭を下げた。

当時40年も続くと思っておらず、1、2年と考えていたのではと指摘されると「思ってたけど、もう途中ぐらいから、10年すぎぐらいから、そしたら新記録で40年ぐらいやってみたいなと思ってたの」と本音を明かした。

「でも10年続くとも思ってなかったですよ」としみじみと話し、「ありがたいねえ。ありがとうございます」と感謝を口にした。