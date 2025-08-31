「入れて振るだけで本格的！」何度も作りたくなる100均の魔法の袋

まだまだ暑い日が続いていますが、毎日のアイスが欠かせません！そんな筆者がダイソーで見つけたのは『シャカシャカシャーベット袋』というもの。好きな飲み物で手軽にシャーベットを作れる、魔法のような袋です！氷と塩さえあれば、いつでも本格的なシャーベットを楽しめちゃう♡何度も作りたくなるほどお気に入りです！

商品情報

商品名：シャカシャカシャーベット袋

価格：￥110（税込）

入り数：シャカシャカ袋1枚、シャーベット袋9枚

販売ショップ：ダイソー

氷と塩を入れて振るだけで簡単！ダイソーの『シャカシャカシャーベット袋』

まだまだ暑い日が続いていますよね。筆者も毎日のアイスが欠かせないのですが、ダイソーで面白い商品を見つけました！

それが、こちらの『シャカシャカシャーベット袋』という商品。手作りのシャーベットを気軽に楽しめるアイテムです。

シャカシャカ袋（パッケージ）1枚、シャーベット袋9枚がセットで価格は110円。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売場に陳列されていました。

シャカシャカ袋（パッケージ）の赤線より上まで氷を入れ、塩を大さじ2杯入れて軽く混ぜ合わせます。

このときに氷と塩を惜しみなく入れると成功しやすい気がします。

特に氷は、赤線の上よりかなり多めに入れました。

シャーベット袋にお好みの飲み物を入れ、空気を抜いてチャックを閉めます。

シャーベット袋に約95mLを目安にした上限線が付いているので、その線を越えないように入れるのがポイントです。

シャカシャカ袋の中にシャーベット袋を1本入れ、袋の空気を抜いてチャックをしっかり閉めます。

チャック部分を上に向け上下の端を持ち、5分程度振ります。

飲み物の色が白っぽくなってきたら、凍ってきた合図です。

飲み物がシャーベット状になったら、シャーベット袋に付着した塩を冷水で洗い流して完成です！

手間要らずで片付けも簡単！本格的なシャーベットが手軽に楽しめる♡

シャーベット状になることで、普通に凍らせたジュースよりも口当たりがなめらかで、ふんわりとした食感です！

成分が分離することもなく、デザートとして美味しく仕上がりました。

調理器具も手間も要らず、片付けも簡単という点もありがたいです◎

今回は、ダイソーの『シャカシャカシャーベット袋』を紹介しました。

手作りする楽しみを味わえるだけでなく、自分好みのシャーベットをいつでも味わえるというのが気に入りました♡季節問わず、ずっと販売していてほしいなと思いました！

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。