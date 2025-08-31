女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は9月1日、第111話が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

ラジオドラマ「やさしいライオン」は多くの人の耳に届くも、柳井嵩（北村匠海）は登美子（松嶋菜々子）の反応が気になり、浮かない顔。朝田羽多子（江口のりこ）は柳井のぶ（今田美桜）から事情を聞き、登美子を家に連れてくる。羽多子が「やさしいライオン」の話を切り出し、のぶは嵩の母への思いを伝える。しかし、登美子はつれない態度。帰宅した嵩にも厳しい言葉をぶつけ…。

次週予告。羽多子は登美子と対峙。「嵩さんの気持ちを踏みにじってきたがやろ！」――。怒りからか、その顔は紅潮している。義母VS実母か。

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

主題歌はRADWIMPSの「賜物」。語りは同局・林田理沙アナウンサーが務める。。